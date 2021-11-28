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Водяной Тигр не приемлет: от каких блюд лучше отказаться на новогоднем столе 2022

9:15:0911/27/2021
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К праздничному столу в Новый год необходимо относиться с особой внимательностью.

Новогодний стол в 2022 году обязательно должен соответствовать некоторым правилам. Фото: Pixabay.com
Новогодний стол в 2022 году обязательно должен соответствовать некоторым правилам. Фото: Pixabay.com

До нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что пора начинать подготовку к празднику: задуматься, как украсить дом, что надеть, кого пригласить и что подать на праздничный стол. Блюдам на столе нужно уделить особенное внимание. Новый 2022 год будет являться готом Водяного черного тигра, который крайне привередлив в еде и не каждое угощение может прийтись ему по вкусу. Именно поэтому предпочтения покровителя года необходимо учитывать и отнестись к ним серьезно.

Самые важные продукты на новогоднем столе 31 декабря 2021 года.

1. В первую очередь на вашем столе должно присутствовать мясо, поскольку Водяной Тигр является хищным животным. Мясо может быть в разных видах и разных сортов, например, говядина, свинина или птица, но главное, чтобы оно присутствовало практически во всех блюдах. Его можно запечь в духовке, приготовить на гриле или потушить с овощами — дайте волю своей фантазии.

2. Если вы не любите мясо или придерживаетесь определенных пищевых правил, то мясо можно заменить рыбой. Она может быть морская или речная, запеченная на гриле или в духовке с различными гарнирами.

3. Поскольку тигр близок к природе, вполне естественным для него будет наличие на столе разнообразных овощей, зелени и фруктов. Оформите их в красивую нарезку или сложите целиком в красивую корзинку, чтобы придать духа экологичности вашему праздничному банкету.

Готовить дичь, а также любые добытые естественным продуктом способы нельзя, поскольку хищник может посчитать, что вы отбираете его добычу, присваиваете ее себе. Из-за этого Водяной тигр может разозлиться на вас, воспринять врагом и лишить своего благословения. Также стоит отказаться от соусов и приправ, особенно пряных. Тигр предпочитает натуральность во всем, в особенности в запахах и вкусах и не приемлет искусственных добавок.

Также стоит свести к минимуму мучные и сладкие блюда, которые по своей природе хищнику неестественны. Также ограничьте злаковые гарниры и замените их свежими хрустящими овощами или овощами отварными.

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блюдадекабрьпраздникигод тигра2022водяной тигрНовый год.
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