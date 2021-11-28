Важные запреты для каждого иудея на Хануку, и что обязательно сделать в 8 праздничных дней? Какие блюда ставить на праздничный стол?

Ханука является одним из самых известных еврейских праздников, который имеет ряд своих традиций и запретов. Их обязан знать и почитать каждый, кто считает себя иудеем. Стоит отметить, что запреты на эти восемь дней не такие жесткие, как обычно, но их ни в коем случае нельзя выполнять в течение всего периода празднования Хануки.
Праздник Хануки является светлым праздником победы добра над злом, света над тьмой. По-другому его называют праздником свечей, и именно с ними связано сразу несколько традиций. Каждая иудейская семья должна подготовить специальный подсвечник, который называется ханукией. Она вмещает в себя девять свечей, и в первый день должна быть зажжена самая главная, стоящая по центру. С каждым новым днем от центральной свечи должны зажигаться новые, причем делать это необходимо в порядке слева направо.
Запретов на Хануку не так много, но и о них нельзя забывать ни в коем случае. Почти все они связаны со свечами. Во-первых, нельзя заниматься любой работой во время их горения. Во-вторых, запрещено использовать их свет для бытовых действий по дому. Помимо этого, в большой праздник необходимо отмечать победу света над тьмой, устраивая пышные богатые застолья в кругу родных и близких. Соответственно, в период с 28 ноября по 6 декабря нельзя поститься.
Ни в коем случае нельзя забывать о том, что некоторые блюда обязательно должны присутствовать на каждом столе. В их число входит выпечка: пончики, булочки, пироги и другие сладкие хлебные изделия. Также, каждая хозяйка должна приготовить жареный хлеб с чесноком и поставить на стол сразу несколько салатов.