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Где купить ханукальные свечи на еврейский праздник, и из чего они должны быть сделаны на Хануку? Все правила зажигания свечей

8:00:5211/28/2021
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Ханука-2021 будет праздноваться с 28 ноября по 6 декабря, и каждому верующему в иудаизм необходимо зажигать в эти дни свечи.

Важно знать, как правильно зажигать свечи на Хануку. Фото: Pixabay
Важно знать, как правильно зажигать свечи на Хануку. Фото: Pixabay

В иудаизме особенное внимание уделяется празднованию Хануки, главному еврейскому празднику, в который должны соблюдаться свои традиции. По-другому он называется праздником свечей, и большинство традиций связанно именно с ними. Необходимо тщательно подготовиться и купить нужные свечи, а также узнать, как правильно их зажигать.

Свечи в иудаизме являются символом победы света над тьмой, чему и посвящен весь праздник Хануки. Они являются главным атрибутом восьмидневного празднования светлого праздника. Согласно иудейским традициям, даже каждый самый бедный человек должен приобрести свечи.

Стоит отметить, что делать это необходимо по-особенному. Для этого есть специальный подсвечник, ханукия, на которую можно поставить девять свечей. В первый день в центре должна стоять главная свеча, от которой в течение восьми дней зажигаются остальные. Каждый новый день должны зажигаться новые свечи в порядке слева направо.

Помимо этого, свечи необходимо заправить оливковым маслом. Если у вас нет возможности использовать именно его, то можете взять другое масло, которое будет давать чистое и небольшое пламя. Фитили должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы пламя не распространялось на соседние свечи.

Купить ханукальные свечи можно в любом иудейском храме. Стоит отметить, что они стоят не так дорого, поэтому каждый может позволить себе купить девять штук. Если же в вашем населенном пункте нет еврейской церкви, а возможности добраться до ближайшей нет, то вы можете приобрести любые другие религиозные свечи. Многие свечи почти всех религий похожи друг на друга, поэтому у вас не должны возникнуть проблемы с поиском. Главное — найти и купить высокие восковые свечи с низким фитилем.

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свечипраздникиХанукаглавные традиции и обряды
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