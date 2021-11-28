Что запрещено есть 28 ноября в первый день самого длительного у верующих Рождественского поста

28 ноября православные верующие начнут поститься перед Рождеством. Этот пост называется Филипповским, потому что начинается после Филиппова дня, а также Рождественским, потому что заканчивается в Рождество, через сорок дней.
28 ноября, те кто придерживаются поста перестают есть пищу животного происхождения, а также стараются больше уделять времени духовной чистоте. В период любого поста следует не ссориться с ближними и не оскорблять людей. Стоит заниматься благотворительностью. Можно отдать в специальные пункты приема старые вещи, если те имеют хороший вид.
Пост основан на примере самого Иисуса Христа, который постился на хлебе и воде в течение 40 дней, прежде чем встретиться лицом к лицу с сатаной.
Во время этого поста употребление масла разрешено во все дни, кроме среды и пятницы, когда употребляется пища, приготовленная на воде.
По церковной традиции, с 28 ноября, нельзя есть мясо, рыбу, сыры, молоко, яйца, сливочное масло.
При этом все не настолько категорично. Например, маленьким детям, пожилым людям в слабом состоянии, или беременным женщинам — следует поститься осторожно, адекватно и оценивать состояние своего здоровья.
Сегодня существует такая тенденция, для тех, кто не является приверженцем религиозных традиций – поститься, аргументируя, что пост – это такая диета, которая очищает организм, что очень влияет на настроение, а также на моральное состояние.
Отказ от жирных и мясных продуктов во время поста, определенным образом служит отличным решением оздоровить организм. Однако такую диету можно начать в любой период года, и она не имеет ничего общего с Рождественским постом.
Поэтому в пост также с молятся, очищаются от грехов, ограничением своих страстей, прощением обид. Во время поста лучше отказаться от вечеринок и развлечений.