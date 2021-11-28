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«Они просто издевались»: Антиваксеры побывали в ковидном госпитале Филатовской больницы и не поверили, посчитав пациентов актерами

3:04:5911/28/2021
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Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19 с предложением посетить «красные зоны». Что из этого получилось. 

Валерий Вечорко не смог убедить антиваксеров. Фото: facebook.com/15gkb

Антипрививочники в субботу побывали в «красной зоне» московской городской клинической больницы №15 им. Филатова, сообщил ее главврач Валерий Вечорко. По его словам, противники вакцинации отказались надеть маски и другие средства защиты. Позже некоторые все-таки согласились. Они сделали экспресс-тесты, надели СИЗы. Антиваксеры провели на территории больницы около двух часов.

«Мы, собственно говоря, договорились, что они к нам приедут, и мы покажем работу изнутри, как у нас все это происходит, как работают наши сотрудники, как лечатся пациенты. Диалога-то нет, один негатив. Я понял, что это бесполезно», - отметил главврач в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, антипрививочники не верили в происходящее, говорили, что пациенты в палатах -  не настоящие больные, а актеры.

«Здесь какая-то наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, но когда вот начали уже хамить перед пациентом, я сказал, что мы закрываем эту тему. Они мне рассказывали, что лечить  надо пенициллином. Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались», - оценил визит Вечорко.

Он поведал о случае с пациентом, который потерял ногу из-за коронавируса - из-за ковида образовались тромбы, болезнь переросла в гангрену. Но противники вакцинации и здесь не поверили, хотя пациент рассказывал свою историю со слезами.

Напомним, российские врачи 11 больниц написали открытое письмо противникам вакцинации и предложили посетить «красные зоны» ковидных госпиталей, чтобы своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом. Кремль положительно оценил эту идею. Но большинство из известных антипрививочников из числа актеров и музыкантов отказались от предложения.

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издевалиськоронавирускрасная зонаантиваксерПациенты.Валерий Вечорко
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