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Что можно и что категорически запрещено делать в Рождественский пост с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года

3:00:5511/28/2021,София Мальцева
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Молитва и пост, в свою очередь, должны сопровождаться милостыней, любовью к другим.

В целом, пост означает воздержание от мяса и мясопродуктов, молочных продуктов. Фото: Pixabay.com

С 28 ноября по 6 января будет длиться Рождественский пост. В Ветхом Завете пост иногда является подготовкой к праздникам, но в более общем плане это признак смирения перед Богом. Пост сопровождался скорбью и покаянием. Пост, можно сказать, подкреплял настоятельную молитву.

Пост в Новом Завете был введен нашим Господом Иисусом Христом, Который дал нам великий пример поста. После Своего Крещения в реке Иордан Он удалился в пустыню, где провел сорок дней и сорок ночей в молитве и посте, готовясь к Своему священному служению. Иисус учил своих учеников и последователей поститься.

Стоит отметить, что во время поста перед Рождеством Христовым, во вторник и четверг, разрешены только масло и вино. В понедельник, среду и пятницу запрет на масло и вино, но постимся до девятого часа и в эти дни едим сухую пищу. По субботам и воскресеньям разрешена рыба.

В начале поста правило совпадает с правилом Апостольского поста. Во время последней части поста рыбу больше не едят по субботам или воскресеньям. В разных традициях это усиление поста может приходиться либо на последнюю неделю, либо на последние две недели.

Молитва и пост, в свою очередь, должны сопровождаться милостыней, любовью к другим, выраженной в практической форме, делами сострадания и прощения.

В целом, пост означает воздержание от мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, яиц и сыра, рыбы, оливкового масла и вина. Кроме того, супружеские пары также воздерживаются от сексуальных отношений в дни поста, чтобы посвятить себя молитве.

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православиетрадициипостРождественский постхристианство.
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