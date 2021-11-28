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Тела еще пяти погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

2:32:1611/28/2021
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Всего на поверхность достали 11 тел, в том числе троих горноспасателей. Всех опознали. Погибшими числится 51 человек.

Подняты тела еще пяти погибших на шахте «Листвяжная». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса 

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области вечером в субботу на поверхность подняли тела еще пяти погибших при взрыве 25 ноября, сообщили в МЧС.

В ходе аварийно-спасательных работ пока достали не всех погибших, но те, что пятеро - шахтеры. Всего после ЧП на шахте на утро 28 ноября удалось поднять 11 тел, из них трое спасателей.

Имена всех поднятых на поверхность погибших установлены.

Как сообщал "Курьер.Среда", на шахте «Листвяжная» утром 25 ноября произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали более 60. Среди погибших есть горноспасатели, которые спустились в шахту на помощь горнякам.

Возбуждено несколько уголовных дел. В субботу суд арестовал пять человек, в том числе директора шахты и сотрудников Ростехнадзора.

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