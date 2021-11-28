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Ученые из Италии показали изображение нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон»

4:02:3111/28/2021
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Исследователи наглядно продемонстрировали, что изменившийся коронавирус более опасен, однако пока нет этому доказательств.

Штамм "омикрон" отличается от "дельты" большими мутациями. Фото: Corriere della Sera
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Первое изображение шиповидного белка нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон», появилось на фото. Речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории.

Изображение спайкового S-белка нового штамма коронавируса В.1.1.529 («омикрон») опубликовали в газете Corriere della Sera. Подготовили реконструкцию сотрудники больницы Bambino Gesù, расположенной в Риме, они сделали это вместе с экспертами из Государственного университета Милана.

На рисунке очень хорошо показано, насколько больше мутаций в белке, они обозначены красным цветом. Ученые наглядно продемонстрировали, что изменившийся коронавирус более опасен, однако пока нет этому доказательств.

Считается, что "омикрон" могут не распознавать антитела, выработанные после вакцинации. В ВОЗ назвали "угрозой" появление новой разновидности коронавируса. Напомним, что появился новый вариант ковида в Южной Африке. Первого зараженного им обнаружили 11 ноября.

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