Ученые из Италии показали изображение нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон»

Первое изображение шиповидного белка нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон», появилось на фото. Речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории.
Изображение спайкового S-белка нового штамма коронавируса В.1.1.529 («омикрон») опубликовали в газете Corriere della Sera. Подготовили реконструкцию сотрудники больницы Bambino Gesù, расположенной в Риме, они сделали это вместе с экспертами из Государственного университета Милана.
На рисунке очень хорошо показано, насколько больше мутаций в белке, они обозначены красным цветом. Ученые наглядно продемонстрировали, что изменившийся коронавирус более опасен, однако пока нет этому доказательств.
Считается, что "омикрон" могут не распознавать антитела, выработанные после вакцинации. В ВОЗ назвали "угрозой" появление новой разновидности коронавируса. Напомним, что появился новый вариант ковида в Южной Африке. Первого зараженного им обнаружили 11 ноября.