Все важные молитвы на Рождественский пост: тексты для чтения все 40 дней – с 28 ноября по 6 января

Рождественский пост – это 40-дневный сезон духовной подготовки, который наступает перед самым важным праздником христианского года Рождеством Христовым.
Пост – это средство покаяния, потому что он уводит нас от плоти к духовному. Плоть как бы увядает, но в нашей телесной слабости наш дух становится более чистым и более способным обращаться к Богу в молитве.
Согласно православной церковной традиции, физический пост, то есть воздержание от определенных видов пищи в течение определенного периода времени, является необходимым инструментом в усилиях верующего ограничить грех – насколько это возможно и по милости Божьей. В этом помогают ежедневные молитвы.
Духовный пост означает воздержание от страстей, не связанных с пищей. Поэтому, чтобы в полной мере насладиться благами поста, верующий должен сочетать как физическое, так и духовное воздержание вместе с молитвой и борьбой за обретение добродетелей.
Соответственно, пост обретает свой истинный смысл, когда физическое воздержание от пищи совмещено с внутренним очищением за усиление нашего стремления к Богу через динамику чистоты и покаяния, завершение которой достигается в Святом Причастии.
В рождественский пост читается три главных молитвы:
Перед едой — обращение к Господу напоминает о духовности поста. Необходимо прочесть известную многим молитву “Отче наш”.
После еды — следует поблагодарить Господа за возможность вкушать пищу, которую он дает.
Вечерняя молитва — обращение к небесным силам, прося об укреплении духа на пути, также покаяние в случайных или намеренных проступках, которые были совершены за прожитый день.