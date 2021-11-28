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Все важные молитвы на Рождественский пост: тексты для чтения все 40 дней – с 28 ноября по 6 января

4:00:5611/28/2021,София Мальцева
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Соответственно, пост обретает свой истинный смысл, когда физическое воздержание от пищи совмещено с внутренним очищением за усиление нашего стремления к Богу через динамику чистоты и покаяния.

Верующий должен сочетать как физическое, так и духовное воздержание вместе с молитвой и борьбой за обретение добродетелей. Фото: Pixabay.com

Рождественский пост – это 40-дневный сезон духовной подготовки, который наступает перед самым важным праздником христианского года Рождеством Христовым.

Пост – это средство покаяния, потому что он уводит нас от плоти к духовному. Плоть как бы увядает, но в нашей телесной слабости наш дух становится более чистым и более способным обращаться к Богу в молитве.

Согласно православной церковной традиции, физический пост, то есть воздержание от определенных видов пищи в течение определенного периода времени, является необходимым инструментом в усилиях верующего ограничить грех – насколько это возможно и по милости Божьей. В этом помогают ежедневные молитвы.

Духовный пост означает воздержание от страстей, не связанных с пищей. Поэтому, чтобы в полной мере насладиться благами поста, верующий должен сочетать как физическое, так и духовное воздержание вместе с молитвой и борьбой за обретение добродетелей.

Соответственно, пост обретает свой истинный смысл, когда физическое воздержание от пищи совмещено с внутренним очищением за усиление нашего стремления к Богу через динамику чистоты и покаяния, завершение которой достигается в Святом Причастии.

В рождественский пост читается три главных молитвы:
Перед едой — обращение к Господу напоминает о духовности поста. Необходимо прочесть известную многим молитву “Отче наш”.
После еды — следует поблагодарить Господа за возможность вкушать пищу, которую он дает.
Вечерняя молитва — обращение к небесным силам, прося об укреплении духа на пути, также покаяние в случайных или намеренных проступках, которые были совершены за прожитый день.


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традициипостмолитвапраздникиРождественский пост
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