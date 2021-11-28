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Пенсионерам проиндексируют ежемесячные выплаты с декабря 2021 года: Кому пересчитают пенсии

3:24:3711/28/2021
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На повышенные пенсий могут рассчитывать и подавшие заявления на перерасчет. Перерасчет у трех категорий пенсионеров произойдет автоматически.

ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Названы три категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии. Фото: Википедия

Индексация пенсий с 1 декабря 2021 года ожидается у трех категорий пенсионеров. Об этом пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на сведения Пенсионного фонда.

Повышение выплат произойдет автоматически у тех пенсионеров, кому в ноябре исполнилось 80 лет. У них пенсия вырастет  до 12 088,96 рубля.
Кроме того, прибавка ожидается у тех пенсионеров, кто работал  до августа текущего года и уволился до сентября. Им прибавят к пенсии с  доплату за три месяца.

На повышенные пенсий могут рассчитывать и подавшие заявления на перерасчет.

Ранее сообщилось, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Средний размер пенсии по старости неработающим составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469.

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