Пенсионерам проиндексируют ежемесячные выплаты с декабря 2021 года: Кому пересчитают пенсии

Индексация пенсий с 1 декабря 2021 года ожидается у трех категорий пенсионеров. Об этом пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на сведения Пенсионного фонда.
Повышение выплат произойдет автоматически у тех пенсионеров, кому в ноябре исполнилось 80 лет. У них пенсия вырастет до 12 088,96 рубля.
Кроме того, прибавка ожидается у тех пенсионеров, кто работал до августа текущего года и уволился до сентября. Им прибавят к пенсии с доплату за три месяца.
На повышенные пенсий могут рассчитывать и подавшие заявления на перерасчет.
Ранее сообщилось, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Средний размер пенсии по старости неработающим составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469.