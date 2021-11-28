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28.11
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В Новосибирске неизвестный взломал банкомат в ТЦ и украл 3 млн рублей

3:44:5111/28/2021
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Грабитель попал на камеры видеонаблюдения и оставил свои отпечатки пальцев на месте преступления.

В Новосибирске неизвестный ограбил банкомат на 3 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Новосибирске обокрали банкомат  в одном из торговых центров Калининского района на 3,3 млн рублей.

Ограбление произошло в ночь на 26 ноября. Неизвестный взломал замка внутренней двери терминала и вытащил деньги. После того, как в банке обнаружили кражу, то обратились с заявлением в полицию.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения и оставил свои отпечатки пальцев на месте преступления. Предположительно, вор прибыл на автомобиле.

По информации главка МВД по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража в особо крупном размере.

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