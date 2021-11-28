В Новосибирске неизвестный взломал банкомат в ТЦ и украл 3 млн рублей

В Новосибирске обокрали банкомат в одном из торговых центров Калининского района на 3,3 млн рублей.
Ограбление произошло в ночь на 26 ноября. Неизвестный взломал замка внутренней двери терминала и вытащил деньги. После того, как в банке обнаружили кражу, то обратились с заявлением в полицию.
Грабитель попал на камеры видеонаблюдения и оставил свои отпечатки пальцев на месте преступления. Предположительно, вор прибыл на автомобиле.
По информации главка МВД по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража в особо крупном размере.