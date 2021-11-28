Декабрист: как ухаживать за удивительным кактусом зимой, чтобы он цвел?

Рождественский кактус, также известные как Шлюмбергера, ярко окрашены и дают великолепные комнатные растения в зимние месяцы. Как вы за ними ухаживаете?
Рождественский кактус - популярное цветущее зимой комнатное растение, которое станет отличным дополнением любой комнаты. Несмотря на то, что они не требуют особого ухода, важно размещение растения, а также наличие вредителей, пишет express.co.uk.
Один эксперт поделился главными советами о том, как ухаживать за великолепным растением.
Крис Боннетт из GarndingExpress.co.uk сказал: «Есть несколько фантастически праздничных растений и цветов, за которыми легко ухаживать в более прохладные месяцы, и которые добавят дух Рождества в любую комнату.
«Многие из этих цветов также служат прекрасными подарками, поэтому о них стоит помнить при покупке для зеленых друзей или членов семьи. Хотя за этими сортами легко ухаживать, они могут быть довольно привередливы к теплу и свету. Подоконник может показаться хорошей идеей, но зимой температура перед стеклом действительно колеблется, особенно если под ним находится радиатор. Также избегайте сквозняков и горячих точек возле батарей отопления или огня. Вместо этого разместите их в ярком месте с постоянной температурой».
Эксперт объяснил одно праздничное растение, за которым легко ухаживать, - это Рождественский кактус.
Он сказал: «Рождественский кактус не имеет ничего общего ни с рождественской традицией, ни с историей рождения Христа, но их легко поддерживать в более прохладные месяцы. Они тоже выглядят потрясающе, цветут с конца ноября до конца января. Они будут счастливо жить во влажной среде, такой как кухни и ванные комнаты, так же как они растут в тропических лесах в дикой природе. В летние месяцы, когда опасность заморозков миновала, их можно размещать на улице. Это поможет созреть новые побеги и поощрит цветение».
Крис добавил, что их также следует хранить в тени и защищать от слизней.
Королевское садоводческое общество (RHS) объяснило, что кактусы требуют «небольшой» обрезки или «нулевой обрезки».
Однако они могут стать «длинноногими», а старые растения - «перегруженными».
RHS сообщает: «Чтобы помочь кусту растения удалить верхушки, а в случае перегруженных растений удалить несколько самых старых и наиболее поврежденных стеблей.
«Всегда удаляйте целые сегменты листовых стеблей; в результате вы получите более красивое растение ».
Хотя они в значительной степени свободны от вредителей, RHS заявило, что мучнистые червецы могут быть распространенной проблемой, а также вызывать сморщивание и общий плохой рост.
На сайте говорится: «Сморщивание стеблей может быть вызвано тем, что растение находится в слишком жаркой и солнечной обстановке. Однако это часто происходит из-за порчи корней из-за чрезмерного или недостаточного полива.
«Общий плохой рост может быть признаком чрезмерной посадки горшков, а горшок слишком велик для растения; они любят уютно устроиться в горшке. Снимите горшок, чтобы проверить развитие корней. Если признаки новообразования практически отсутствуют, удалите излишки компоста и аккуратно переложите его в горшок меньшего размера. Это действие должно стимулировать новый рост».