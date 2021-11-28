Как убить коронавирус за две секунды, придумали ученые: Радиоволны уничтожают ковид

Учеными из Ариэльского университета найден способ избавиться от коронавируса за две секунды. После проведенных исследований оказалось, что миллиметровые волны убивают 99,8 процента коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, пишет The Jerusalem Post.
Проведенные исследования показали, что после использования радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров, от коронавируса ничего не остается.
- Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона обладает длиной волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров, — объяснил один из авторов работы, профессор Моше Эйнат.
После воздействия радиации на коронавирус в течение двух секунд, он погибает. Также при помощи миллиметровых волн проводится лечение онкологии. Исследование подтвердили эффективность борьбы с образцами ковида на поверхностях, однако ученые заявляют, что данный способ не может бороться с вирусом внутри человека.