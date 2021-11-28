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"Антитела не узнают омикрон": Об опасности нового штамма коронавируса рассказал вирусолог из Новосибирска

5:30:2711/28/2021
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Большие проблемы может принести распространение «омикрона» по миру, считает ученый. Новый вариант ковида обнаружили в Южной Африке, но он уже появился в Европе.

Ограничения не смогут полностью обезопасить о появления нового штамма. Фото: Wikimedia Commons

Новый штамм «омикрон» заставил заговорить о себе сразу после появления. О том, что он быстрее будет проникать в организм и обходить антитела из-за мутаций в спайковом белке — заявили сразу.

Ученый из Новосибирска Александр Чепурнов, возглавляющий лабораторию особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН, пояснил, что новая модификация коронавируса, начавшая распространяться из Южной Африки, сильно отличается от предыдущих, что может вызвать широчайшее распространение по миру, вытесняя всех предшественников.

Вирусолог обратил внимание на то, что пока нет реальных сведений о штамме омикрон, но то, что имеется, указывает на неузнаваемость модифицированного штамма антителами в организме.

Чепурнов напомнил, что 32 мутации - это очень много. Замену одной или двух элементов после мутации антитела могут быстро компенсировать, но речь идет о гораздо больших изменениях. Это и беспокоит медиков и ученых.

Может быть омикрон не станет широко распространяться, если его подавят другие штаммы. При этом никакие ограничения не смогут полностью обезопасить Россию от прихода нового штамма, можно лишь отсрочить этот процесс, заявил вирусолог из Новосибирска.

Как сообщал "Курьер.Среда", новый штамм уже появился в Европе.

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опасностьраспространениеомикронАлександр Чепурнов
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