В Петербурге арестовали известного бизнесмена и мецената по делу об исчезновении 3 миллиардов рублей

Под стражу отправлен подозреваемый в хищении трех миллиардов рублей их кассы «Констанс-банка» один из его основных учредителей, бизнесмен и меценат Александр Ебралидзе. Речь идет о событиях 2016 года, об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ебралидзе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ("Организация преступления"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), - говорится в сообщении пресс-службы.
Ебралидзе отправлен в СИЗО на срок до 23 декабря. Ранее суд арестовал бывшего председателя правления "Констанс-банка" Эльдара Дыгова.
Следствие считает, что с 2014 по 2016 годы Ебралидзе мог организовать присвоение денег, вверенных Дыгову. Сумма похищенных средств — 2,9 миллиарда рублей. Также следователь сообщил, что подозреваемый в хищении мог быть организатором убийств — доказательством данного факта может стать переписка Ебралидзе по электронной почте.
Ранее задержанный бизнесмен уже отбывал наказание в местах лишения свободы, у него обширные связи с криминальным миром. Ебралидзе и три его адвоката заявили, что подозреваемого оговаривает Дыгов, чтобы уменьшить свою вину перед судом.
С 2016 года дело о краже денег расследуется в СКР. Недавно обоих фигурантов задержали, при этом во время обыска у Дыгова, последний попытался сбежать.
Александр Ебралидзе основал «Констанс-банк» в 1993 году и контролировал 40% акций. Семья Дыговых также имела акции банка, а младший брат Эльдара заведовал хранилищем.
Ранее, в 2009 году Ебралидзе заявлял, что намерен участвовать в выборах президента Грузии, пишет ТАСС.