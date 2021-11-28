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В Петербурге арестовали известного бизнесмена и мецената по делу об исчезновении 3 миллиардов рублей

6:41:4511/28/2021
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Задержанные Александр Ебралидзе и Эльдар Дыгов подозреваются в хищении денег из банка, в котором они были держателями акций. Первому вменяют организацию преступления.

Бизнесмен Александр Ебралидзе (на фото - слева), известный меценат, подозревается в хищении трех миллиардов рублей. Фото: Wikimedia Commons

Под стражу отправлен подозреваемый в хищении трех миллиардов рублей их кассы «Констанс-банка» один из его основных учредителей, бизнесмен и меценат Александр Ебралидзе. Речь идет о событиях 2016 года, об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ебралидзе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ("Организация преступления"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), - говорится в сообщении пресс-службы.

Ебралидзе отправлен в СИЗО на срок до 23 декабря. Ранее суд арестовал бывшего председателя правления "Констанс-банка" Эльдара Дыгова.

Следствие считает, что с 2014 по 2016 годы Ебралидзе мог организовать присвоение денег, вверенных Дыгову. Сумма похищенных средств — 2,9 миллиарда рублей. Также следователь сообщил, что подозреваемый в хищении мог быть организатором убийств — доказательством данного факта может стать переписка Ебралидзе по электронной почте.

Ранее задержанный бизнесмен уже отбывал наказание в местах лишения свободы, у него обширные связи с криминальным миром. Ебралидзе и три его адвоката заявили, что подозреваемого оговаривает Дыгов, чтобы уменьшить свою вину перед судом.

С 2016 года дело о краже денег расследуется в СКР. Недавно обоих фигурантов задержали, при этом во время обыска у Дыгова, последний попытался сбежать.

Александр Ебралидзе основал «Констанс-банк» в 1993 году и контролировал 40% акций. Семья Дыговых также имела акции банка, а младший брат Эльдара заведовал хранилищем.

Ранее, в 2009 году Ебралидзе заявлял, что намерен участвовать в выборах президента Грузии, пишет ТАСС.

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арестмеценатбизнесменхищение денег
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