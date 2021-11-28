Врача скорой помощи в Барнауле уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса

Врач скорой помощи одной из барнаульских больниц пожаловался в соцсетях на увольнение после невыполнения плана по вакцинации пациентов от коронавируса, передает «Подъем».
- Из всех сотрудников отстранили только меня, хотя невакцинированных на подстанции было на тот момент 80%, - заявил доктор.
По его словам, сотрудникам "скорой" не дают доплаты из-за неисполнения задачи "всеми способами уговорить пациентов привиться от коронавируса". Если за две недели после вызова больные не приходили ставить прививку, то доплат лишали.
Врач отказался выполнять это распоряжение, за что, по его словам, был отстранен от работы, а позже уволен. Впрочем, причиной увольнения руководство больницы назвало факт отсутствия у медтика прививки от ковида.
Уволенный высказал намерение жаловаться в прокуратуру
Кроме того, он пожаловался на то, что неизвестные разбили на его машине лобовое стекло, а после разбили стекала и на автомобилях его родных. По словам медика, завотделением написал на него заявление о клевете.
После всего произошедшего врач решил уехать из России.
- Потому что здесь мне и моей семье угрожает опасность, - сделал вывод он.