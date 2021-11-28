Ношение масок в первую волну коронавируса воспринималось нормально: почему сегодня люди отказываются от масочного режима?

В западных странах люди поляризованы по поводу ношения масок. В то время как некоторые поддерживают их использование как эффективное средство противодействия вирусу , другие считают, что необходимость маскироваться является нарушением их прав человека.
Наша междисциплинарная команда в настоящее время изучает роль СМИ в влиянии на мысли и решения британской общественности о ношении масок. Мы обнаружили, что эти поляризованные мнения были отражены и подкреплены средствами массовой информации, где появился явный раскол, пишет medicalxpress.com.
Сообщения в защиту масок чаще встречаются в основных средствах массовой информации , в том числе в рекламе в области общественного здравоохранения и на телевидении. И наоборот, настроения против ношения масок более распространены в персонализированных источниках, таких как социальные сети .
Здесь ношение масок часто ассоциируется с историческими приказами авторитарных правительств. Некоторые даже сравнивают требования о масках с нацистской политикой принуждения евреев носить отличительные желтые звезды.
Этот раскол во взглядах - относительно новое явление. Люди были более сговорчивыми, когда их просили носить маски в ответ на более ранние эпидемии здоровья и другие опасности в 20-м веке.
В самом деле, исследование 2021 года показывает, что показатели одобрения маскировки лица во время предыдущих кризисов были гораздо более положительными в целом. Во время гриппа 1918 года , Блица в Великобритании в 1941 году и вспышек смога , произошедших в Великобритании с 1930-х по 1960-е годы, маски не оспаривались, как сегодня. Чем объясняется это изменение?
Ощутимость прошлых кризисовКоронавирус невидим для человеческого глаза, и его худшие последствия не видны публично - они происходят дома или в больничных палатах вдали от глаз людей.
С другой стороны, можно было увидеть смог. Точно так же угроза нападения нацистов в 1940-х годах проявлялась в дыме, обломках и пыли в воздухе после немецких бомбардировок, а также в физических разрушениях и обломках. Даже грипп 1918 года, несмотря на то, что его симптомы были очень похожи на симптомы COVID, имел, возможно, более публичные визуальные характеристики (такие как рвота и диарея), что позволило ему противостоять общественному скептицизму .
Возможно, фактическая видимость этих более ранних кризисов сделала их более угрожающими, и поэтому ношение маски кажется более необходимым. Действительно, стремясь сделать опасность, создаваемую COVID, более ощутимой, политики и средства массовой информации использовали язык войны при обсуждении COVID или использовали изображения людей на аппаратах искусственной вентиляции легких, чтобы материализовать угрозу.
Но такая тактика вызвала серьезные споры среди специалистов в области здравоохранения и лингвистов, поскольку они приводят к сомнительным последствиям, таким как потенциальная идентификация инфицированных людей как «врагов», которые являются носителями и распространителями вируса .
Разнообразие СМИВторой фактор заключается в том, что раньше средства массовой информации были ограничены каналами, контролируемыми или находящимися под влиянием правительства, и все они давали положительное изображение масок. Однако сегодня есть много других каналов, которые позволяют сопротивляться.
Во время предыдущих кризисов СМИ пропагандировали ношение масок как патриотический акт. Однако возможности СМИ в первой половине 20-го века были гораздо более ограниченными, чем сегодня. В 1910-х годах пропаганда ношения масок в основном ограничивалась утвержденными правительством плакатами и газетной бумагой.
Основное радио не существовало до десятилетия спустя. А телевидение было введено только в 1930-х годах, но не получило широкого распространения намного позже . Радио, печать и кинохроника были основными источниками общественной информации в прошлые эпохи ношения масок.
Напротив, современные средства массовой информации, особенно социальные сети, позволяют услышать индивидуальные и персонализированные голоса в такой степени, которая была немыслима в предыдущие десятилетия. СМИ стали способом очернить, а также одобрить ношение масок.
Даже музыкальные клипы дают людям возможность выступить против масок, что резко контрастирует с пропагандистскими фильмами 1940-х годов . Например, в видео американской рок-группы Five Finger Death Punch на « Жизнь мечты » ношение маски изображено как способ заставить людей подчиняться авторитарному переосмыслению Америки. В конце концов, тем не менее, общественность восстает, и показано, как они срывают маски, направляясь в битву со своим лицемерным лидером без маски.
Принуждение к ношению хирургической маскиХотя общедоступная информация от NHS и правительства Великобритании специально поощряет использование любых «закрывающих лицо лиц» (включая банданы, шарфы, старую одежду и т. Д.), Такие сообщения почти всегда сопровождаются изображениями хирургических масок . Графика, изображающая необходимость ношения лица, почти всегда изображает хирургическую маску.
И если посмотреть на базу данных британских газет, освещающих пандемию COVID, становится ясно, что журналисты чаще говорят о «масках», чем о «масках для лица ». Несмотря на официальные инструкции, требующие только использования надлежащих масок в медицинских учреждениях, то, как о них говорят и изображают, предполагает, что другие формы маскировки лица не столь широко приемлемы.
Хотя для этого есть веская причина - хирургические маски оказались более эффективными, чем другие формы маскировки лица, - в сознании общественности это может ограничить круг того, что надлежит носить. Это может затем снизить желание людей носить маску, поскольку известно, что люди с большей вероятностью согласятся что-то сделать, если они почувствуют, что есть возможность выбора .
Однако в прошлом такого давления не существовало. Во время вспышек гриппа и смога отношение к альтернативным маскам для лица было более снисходительным, нестандартные маски даже приветствовались в модных культурах Лондона и Манчестера, на которые повлияла эпидемия смога. Хирургические маски того времени также не были бы так широко доступны. Возможная свобода действий, возможно, также привела к менее противоречивой реакции на маскировку мандатов по сравнению с сегодняшним днем.