Вопрос мэру Бердска: просим о дополнительном маршруте "Белокаменный- Химзаводская больница- Колорлон"

Вопрос от Инессы мэру Бердска пришел на ящик редакции [email protected]:
Здравствуйте! От жителей Белокаменной, просим о дополнительном маршруте "Белокаменный- Химзаводская больница- Колорлон". Район разрастается, и труднее добираться. Медработники добираются с пересадками( очень накладно) . Просим помочь. Ранее обращались в администрацию, получили отказ. Комиссия зациклена на автобусе номер 1, понятно, что один автобус не может охватить весь город. Но ведь можно что-то придумать. Может не через "Химзаводскую больницу" , а через ,"Спортивную". Но что бы туда и обратно. Заранее благодарны.