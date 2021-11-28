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Вопрос мэру Бердска: просим о дополнительном маршруте "Белокаменный- Химзаводская больница- Колорлон"

5:51:2411/28/2021
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Комиссия зациклена на автобусе номер 1, понятно, что один автобус не может охватить весь город

Вопрос от Инессы мэру Бердска пришел на ящик редакции [email protected]:

Жители просят в Белокаменном автобусный маршрут. Фото: "Курьер.Среда"

Здравствуйте! От жителей Белокаменной, просим о дополнительном маршруте "Белокаменный- Химзаводская больница- Колорлон". Район разрастается, и труднее добираться. Медработники добираются с пересадками( очень накладно) . Просим помочь. Ранее обращались в администрацию, получили отказ. Комиссия зациклена на автобусе номер 1, понятно, что один автобус не может охватить весь город. Но ведь можно что-то придумать. Может не через "Химзаводскую больницу" , а через ,"Спортивную". Но что бы туда и обратно. Заранее благодарны.

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автобусмаршрутбелокаменный
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