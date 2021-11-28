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Кому категорически запрещено работать на Хануку? Все запреты и обязательные дела еврейского праздника 29 ноября 2021 года

9:00:0911/28/2021,Анна Филатова
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Не стоит зажженные свечи перемещать по квартире, сначала их необходимо потушить.

В то время, когда горят свечи нельзя выполнять никакую работу.
В то время, когда горят свечи нельзя выполнять никакую работу. Фото: Рiqsels.com

28 ноября все евреи мира будут отмечать праздник Хануки, который празднуют 8 дней. Это торжество, которое люди проводят в веселье и прославлении Господа. Уже с вечера люди начинают зажигать специальные светильники и выставлять их у входа в дом. Этот обычай свидетельствует о том, что Бог сотворил чудо.

Для того чтобы огни в светильнике горели, необходимо залить масло и установить нить в качестве фитиля, его изготавливали из чистого хлопка. Сегодня уже разрешено зажигать обычные свечи выполненные из воска или парафина.

Традиции дня.

В первый вечер наступившего праздника принято зажигать одну свечу, на второй день - две и так далее, доходя до 8 свечей. В специальном подсвечники для праздника принято зажигать сначала свечу справа, а потом слева и так свечи доходят до центра.

Специальный подсвечник для свечей носит название — ханукия. Подсвечник располагают возле левого входа в дом. Есть специальные условия для расположения ханукии: нельзя ставить свечи ниже , чем на 24 сантиметра от пола и выше, чем на 80 сантиметров. В современной жизни можно ставить свечи на окно, для того, чтобы огни было видно из окна. Не стоит размещать светильник в центре комнаты, потому что огни не будет видно с окна, а значит, люди не узнают о совершенном чуде.

Начинать зажигать свечу стоит только после того, как солнце зашло. Если по каким либо причинам вы не смогли зажечь свечу до начала рассвета, то зажечь стоит вечером ни один, а два огня, днем нельзя зажигать. Перед тем, как зажечь свечу стоит прочитать специальную молитву. В зажженном виде светильник должен находиться не меньше, чем полчаса. Можно давать свечам гореть весь вечер, до тех пор, пока вы не отойдете ко сну. Если свеча сгорела раньше положенного срока, до разрешено ставить новую свечу.

Не стоит зажженные свечи перемещать по квартире, сначала их необходимо потушить.

Запреты дня.

1. Нельзя применять свет для бытовых нужд. Использовать свет от свечей для подсветки чего-либо.
2. Пока горят свечи нельзя женщинам совершать никакую хозяйственную работу.
3. Все восемь дней нельзя держать пост.

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праздникпраздникиХанука
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