Границу бедности для россиян утвердили в правительстве. Теперь бедных будут вычислять по-новому

В правительстве одобрили изменения по определению уровня бедности для граждан России, разработанные в Минтруда. Теперь определение благосостояния россиян будет проводится исходя из «границ бедности», определение по прожиточному минимуму и медианной зарплате теперь уйдет в прошлое, об этом сообщили на сайте ведомства.
В ведомстве - инициаторе нововведения пояснили, что начальным показателем «границы бедности» станет последнее расчетное значение прожиточного минимума на основе потребительской корзины.
- Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции, — уточнили в Минтруде.
По стране определение «границы бедности» будет меняться раз в квартал, а в каждом отдельном регионе — раз в год.