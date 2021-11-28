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Границу бедности для россиян утвердили в правительстве. Теперь бедных будут вычислять по-новому

7:33:5311/28/2021
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Определять уровень благосостояния граждан РФ будут по «границам бедности», разработанным в Минтруде.

Бедность в стране будет определять по-новому. Фото: Pixabay

В правительстве одобрили изменения по определению уровня бедности для граждан России, разработанные в Минтруда. Теперь определение благосостояния россиян будет проводится исходя из «границ бедности», определение по прожиточному минимуму и медианной зарплате теперь уйдет в прошлое, об этом сообщили на сайте ведомства.

В ведомстве - инициаторе нововведения пояснили, что начальным показателем «границы бедности» станет последнее расчетное значение прожиточного минимума на основе потребительской корзины.

- Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции, — уточнили в Минтруде.

По стране определение «границы бедности» будет меняться раз в квартал, а в каждом отдельном регионе — раз в год.

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бедностьграницаопределениеМинтруда
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