Вейпинг повреждает ДНК и повышает риск рака так же, как обычные сигареты: исследование

Исследователи из Университета Южной Калифорнии изучили 82 взрослых в Лос-Анджелесе. Они дифференцировали вейперов, которые раньше или никогда не курили впервые. У найденных вейперов был значительный уровень поврежденных генов, что увеличивало риск рака.
Вейпинг повреждает ДНК людей точно так же, как курение обычных сигарет, но в меньшей степени, - говорится в исследовании, пишет dailymail.co.uk.
Согласно исследованию Университета Южной Калифорнии, эти биологические изменения могут вызывать такие заболевания, как рак.
Вейпинг рассматривался как более безопасная альтернатива курению, и Великобритания обдумывает планы выписывать электронные сигареты пользователям сигарет, чтобы помочь им бросить курить.
Было проведено несколько исследований, которые предполагают, что электронные сигареты вредны, но многие задаются вопросом, виновато ли по-прежнему курение, поскольку большинство вейперов также курят традиционные сигареты или ранее курили.
Но группа исследователей из Университета Южной Калифорнии обнаружила, что эти биологические изменения происходят даже у вейперов, которые никогда не прикасались к сигарете.
Однако, по словам ученых, изменения гораздо более значительны для людей, которые курят табачные изделия.
Законы, ограничивающие то, что производителям разрешено помещать в вейпы, в Великобритании строже, чем в США, поэтому американское исследование может не полностью отражать влияние электронных сигарет, доступных на британском рынке.
В исследовании приняли участие 82 здоровых взрослых человека, которые разделили их на три категории - нынешние вейперы, люди, которые курят только сигареты, и контрольная группа, которая никогда не курила и не курила.
Затем они проанализировали гены всех участников и искали изменения в регуляции генов в клетках крови каждого участника.
Когда нормальная регуляция генов нарушена, это может нарушить функцию генов, что приведет к заболеванию.
В ходе исследования были изучены 37 действующих вейперов, 22 курильщика и 23 некурящих в Лос-Анджелесе. Курящие вейперы были исключены из результатов.
Они взяли образцы крови у участников, чтобы определить, сколько поврежденных генов было в различных группах.
После учета возраста и пола они обнаружили «статистически значимую» ассоциацию поврежденных генов у вейперов - даже если они никогда не курили.
Доктор Ахмад Бесаратиния, ведущий автор и профессор исследований в области народонаселения и общественного здравоохранения, сказал: «Наше исследование впервые исследует биологические эффекты вейпинга у взрослых пользователей электронных сигарет, одновременно учитывая их воздействие курения в прошлом.
«Наши данные показывают, что вейпинг, как и курение, связан с нарушением регуляции митохондриальных генов и нарушением молекулярных путей, участвующих в иммунитете и воспалительной реакции, которые регулируют состояние здоровья по сравнению с болезненным состоянием».
Исследование показало, что 12 процентов затронутых генов у вейперов находятся в митохондриях - частях клеток, которые, по словам ученых, могут помочь поддерживать эффективную работу иммунной системы и предотвращать развитие рака и других заболеваний.
По словам исследователей, количество поврежденных генов у курильщиков примерно в 7,4 раза выше, чем у вейперов.
Митохондрии - «двигатель» клеток, производящий энергию, также играют жизненно важную роль в регулировании иммунной системы организма.
Когда гены митохондрий повреждаются, организм более склонен к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Доктор Бесаратиния сказал: «Когда митохондрии перестают функционировать, они высвобождают ключевые молекулы.
Высвободившиеся молекулы могут действовать как сигналы для иммунной системы, вызывая иммунный ответ, который приводит к воспалению, что не только важно для поддержания здоровья, но также играет решающую роль в развитии различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, метаболические заболевания и рак ».
В прошлом месяце было объявлено, что Англия станет первой страной в мире, которая будет выписывать электронные сигареты, чтобы помочь курильщикам бросить курить.
Несмотря на множество доказательств опасности вейпинга для здоровья, медицинский регулирующий орган должен `` подготовить почву '' для его предложения в Национальной службе здравоохранения.
Производители смогут подавать электронные сигареты в Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, чтобы они прошли тот же «процесс утверждения», что и другие лекарства.
Это означает, что они могут быть лицензированы как медицинский продукт и прописаны врачами в индивидуальном порядке людям, которые хотят бросить традиционные сигареты.
В настоящее время NHS сообщает, что вейпинг может помочь курильщикам, хотя он не отпускается по рецепту.
Устройства для электронных сигарет обычно стоят от 20 до 30 фунтов стерлингов, плюс дополнительные картриджи.
Спорный шаг произошел, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения в прошлом году заявила, что устройства «несомненно вредны».
В настоящее время вейпами пользуются около 3 миллионов британцев, что более чем втрое больше, чем 700 000 почти десять лет назад.
Для сравнения: в настоящее время в Великобритании 7 миллионов курильщиков, что более чем вдвое меньше, чем десять лет назад.
Исследователи сказали, что на результаты могло повлиять большее количество вейперов, чем изученных курильщиков - 37 и 22 соответственно.
Но они сказали, что регулирующие органы должны принять к сведению результаты, особенно с учетом того, что количество вейперов все время растет.
Д-р Бесаратиния сказал: «Учитывая популярность электронных сигарет среди молодых никогда не курильщиков, наши результаты будут важны для регулирующих органов.
«Чтобы защитить общественное здоровье, эти агентства срочно нуждаются в научных доказательствах для регулирования производства, распространения и маркетинга электронных сигарет».
Согласно исследованию, потребители электронных сигарет на 15% чаще страдают инсультом в среднем возрасте, чем обычные курильщики.
Согласно исследованиям, потребители электронных сигарет в среднем возрасте с большей вероятностью перенесут инсульт, чем традиционные курильщики.
Ученые из Нью-Йорка, которые отслеживали почти 80 000 американцев, обнаружили, что курильщики в шесть раз чаще страдают от инсульта, чем вейперы.
Но вейперы сталкивались примерно на 15 процентов с повышенным риском быть пораженным в более раннем возрасте по сравнению с курильщиками.
Пользователи электронных сигарет перенесли первый инсульт в среднем в возрасте 48 лет - на десять лет раньше, чем курильщики традиционных сигарет.
Хотя вейпинг считается более полезным для здоровья, чем сигареты, исследователи предупреждают, что воздействие устройств в молодом возрасте может нанести непоправимый ущерб.
Курение сигарет увеличивает риск инсульта, а также других состояний, включая рак и болезни сердца.