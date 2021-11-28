Голодный пенсионер собрал еду на мемориале памяти о голодоморе в Киеве и попал на видео

В Киеве у монумента памяти голодомору был снят на видео пожилой житель столицы Украины, пришедший взять продукты, оставленные на монументе. Запись была опубликована в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.
После завершения официальной части мероприятия в субботу 27 ноября, к мемориалу подошел пожилой мужчина и собрал часть продуктов, таким образом «разграбив» памятник голодающим в 30-х годах прошлого века. Он взял яблоко и хлеб, причем начал есть тут же, не отходя от мемориала. Журналисты сделали вывод, что мужчина был голоден.
Голодомором на Украине называют период 1932-1933 годов, когда в СССР в большей его части люди умирали от голода. В то время сильно пострадали жители Южного Урала, Нижнего и Среднего Поволжья, Северного Кавказа, Центрально-Черноземной области, Казахстана и Западной Сибири.
По официальным данным в указанные годы от голода скончались от 7 до 8 миллионов человек. На Украине ежегодно вспоминают события тех лет, считая, что это был геноцид украинцев.