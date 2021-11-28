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Причину смерти народного артиста РФ Александра Градского назвали СМИ: Умер в нейрореанимации

6:55:2911/28/2021
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У 72-летнего певца и композитора произошел инфаркт головного мозга. В сентябре он перенес коронавирус.

Стала известна причина смерти Александра Градского. Фото: Скриншот Первый канал

Народный артист России Александр Градский скончался в 02.10 в воскресенье в больнице, куда его госпитализировали 26 ноября. Его увезли в больницу на "скорой" из дома. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", до госпитализации к нему несколько раз вызывали скорую помощь, но он до последнего отказывался ложиться в медучреждение.

72-летний музыкант перенес инсульт, поэтому до последних минут жизни находился в нейрореанимации. По информации РЕН ТВ, у Градского произошел инфаркт головного мозга.

Напомним, певец и композитор находился в тяжелом состоянии после того, как попал в больницу с подозрением на инсульт. Кроме того, известно, что в сентябре он перенес коронавирус.

Александр Градский — автор более чем 200 песен, он написал музыку к 20 художественным и анимационным фильмам. Его называют основоположником русского рока.

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