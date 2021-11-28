Причину смерти народного артиста РФ Александра Градского назвали СМИ: Умер в нейрореанимации

Народный артист России Александр Градский скончался в 02.10 в воскресенье в больнице, куда его госпитализировали 26 ноября. Его увезли в больницу на "скорой" из дома. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", до госпитализации к нему несколько раз вызывали скорую помощь, но он до последнего отказывался ложиться в медучреждение.
72-летний музыкант перенес инсульт, поэтому до последних минут жизни находился в нейрореанимации. По информации РЕН ТВ, у Градского произошел инфаркт головного мозга.
Напомним, певец и композитор находился в тяжелом состоянии после того, как попал в больницу с подозрением на инсульт. Кроме того, известно, что в сентябре он перенес коронавирус.
Александр Градский — автор более чем 200 песен, он написал музыку к 20 художественным и анимационным фильмам. Его называют основоположником русского рока.