Ежедневный стакан пива может помочь при лечении делирия? Новое исследование

В клинических испытаниях 118 пациентов будут получать пол-литра пива в день. Изучите университетскую клинику в Базеле, чтобы узнать, протестуют ли они от бреда. Делирием страдают до 80% людей, поступающих в отделения интенсивной терапии. Врачи считают, что пиво может предотвратить делирий из-за успокаивающего действия хмеля.
Если ежедневно давать пациентам в отделении интенсивной терапии пинту пива, они быстрее вернутся домой, пишет dailymail.co.uk.
Это основа для нового клинического испытания в университетской больнице в Базеле, Швейцария, где 118 пациентам будут давать ежедневную порцию пол-литра (чуть меньше пинты) пива, чтобы проверить, защищает ли это их от делирия.
Делирий поражает до 80 процентов людей, поступающих в отделения интенсивной терапии (ОИТ), часто вызывая ужасающие галлюцинации, замешательство, агрессию и потерю концентрации.
Это вызвано рядом факторов, от снижения притока кислорода к мозгу (например, из-за тяжелых респираторных инфекций, таких как Covid-19 или пневмония), до боли в результате болезни или травмы.
Обычно, когда мозг ощущает стресс или риск травмы, он выделяет химическое вещество, называемое катехоламином, как часть реакции «бей или беги».
Но при сильной боли, которую часто испытывают пациенты в отделении интенсивной терапии, вырабатываются аномально высокие уровни этого химического вещества, которые «наводняют» мозг и вызывают симптомы делирия.
Исследования показывают, что пациенты, страдающие делирием, проводят в интенсивной терапии в среднем 21 день по сравнению с девятью днями у других пациентов.
Даже после выписки их проблемы могут сохраняться: они больше подвержены риску слабоумия из-за постоянного воздействия делирия на мозг и имеют более высокие показатели посттравматического стрессового расстройства и депрессии.
Некоторые состояния, такие как высокое кровяное давление или хроническое заболевание легких (например, эмфизема или бронхит), могут увеличить вероятность делирия. Но могут пострадать даже те, у кого нет явных скрытых факторов риска.
Лечение делирия обычно включает улучшение контроля над болью, уменьшение количества седативных средств, которые пациенты получают (чтобы сделать их более ясными), и, где это возможно, отключение их от аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы уменьшить их чувство оторванности от реального мира.
Врачи, проводящие новое исследование, считают, что ежедневное употребление алкоголя может предотвратить делирий в первую очередь из-за успокаивающего эффекта, который может оказывать небольшое количество алкоголя и хмель в пиве.
«Хмель содержит гумулон (химическое вещество, придающее им горький вкус), который, как было доказано, оказывает успокаивающее действие и улучшает качество сна», - сказали они.
Хорошо известно, что у сильно пьющих людей, поступающих в реанимацию, чаще возникает делирий, потому что они испытывают алкогольную абстиненцию во время пребывания в больнице.
Но швейцарская команда убеждена, что те же симптомы отмены влияют и на разумных пьющих. Считается, что пиво не только обладает естественным успокаивающим действием, но и уменьшает чувство отмены алкоголя.
В испытании, которое начнется в марте следующего года и продлится 12 месяцев, пациенты отделения интенсивной терапии будут разделены на три группы: те, кому дают пиво, другое безалкогольное пиво, а остальные не пиво вообще - ежедневно в течение шести дней.
Цель исследования - выяснить, снижает ли пиво делирий и оказывает ли алкогольное пиво больший эффект, чем его безалкогольные сорта. (Риск употребления алкоголя у очень больных людей относительно невелик, так как пиво не особенно богато алкоголем.)
Доктор Рон Дэниелс, консультант по интенсивной терапии в University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, сказал, что испытание имело смысл, потому что использование небольших количеств алкоголя для предотвращения делирия когда-то было довольно распространенной практикой в NHS.
«В некоторых отделениях интенсивной терапии врачи вводили этиловый спирт <чистый спирт> в кровоток для борьбы с делирием. Он вышел из моды, потому что был воспринят как немного неприятный ».
По словам исследователей из Сеульского национального университета в Южной Корее, размещение койки пациентов интенсивной терапии рядом с окном снижает риск делирия вдвое.
В исследовании с участием 150 пациентов у 43% развился делирий в палатах без окон, но только у 21,7% при естественном освещении.
Считается, что дневной свет корректирует биологические часы пациентов, поэтому защищает от делирия, сообщает журнал Acute Critical Care.