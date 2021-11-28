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«Могильными оградками» в Бердске огораживают дорогу после глобального ремонта улицы Черемушной

7:58:3011/28/2021,Анастасия Солодкова
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Вдоль отремонтированной проезжей части предстоит установить 390 метров дорожного ограждения — вблизи остановок и пешеходных переходов. Таковы требования к дорогам.

Дорожное ограждения ставят на Черемушной в Бердске даже в выходной. Фото: "Курьер.Сроеда"

В выходные, 27 и 28 ноября, несмотря на мороз и сильный ветер, не останавливают работы на ул. Черемушной в Бердске, реконструкция которой практически завершилась. Как сообщал «Курьер.Среда», уже с 5 декабря комиссия начнет принимать работы у подрядчика.

Осталось сделать уличное освещение, установить дорожное ограждение и светофоры. Благоустройство обочин, которое подразумевает газоны и посадку деревьев, перенесли на 2022 года, рассказал «Курьер.Среда» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. По его словам, в ближайшие дни подрядчик установит 390 метров ограды вдоль Черемушной вблизи остановок и пешеходных переходов, как того требуют правила.

- Дорожные ограждения вызывают много критики, но их ставить необходимо, потому что это требование норматива, так как проект (по которому идет реконструкция ул. Черемушной — прим. ред.) федеральный и прошел все экспертизы, - отметил Захаров.

Напомним, что бердчане именуют заборы вдоль бердских дорог не иначе как «могильные оградки». С таким сравнением категорически не согласен вице-мэр, считая, что в Новосибирске они более схожи с кладбищенскими.

Как сообщал «Курьер.Среда», компания «Стройсити» в конце августа 2021 года приступила к глобальному ремонту Черемушной. За работу подрядчик получит 150 млн рублей.
- В 2022 году запланирована обратная засыпка грунтом и посев травы, а также посадка деревьев, - сообщил Владимир Захаров, подчеркнув, что нормативы позволяют такие работы перенести на следующий сезон.

Он подтвердил, что подрядчик сорвал сроки реконструкции улицы, за что получит штрафные санкции.

В 2022 году «Стройсити» продолжит ремонтировать Черемушную в сторону поселка Борового за 95 млн рублей. До 31 августа 2022 года дорога протяженностью 3,3 км должна быто полностью отремонтирована.

Новое ограждение на ул. Черемушной в Бердске. Фото: "Курьер.Среда"

Ограду ставят с мороз и в выходные дни. Фото: "Курьер.Среда"

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