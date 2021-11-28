Дочь знаменитых музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской госпитализировали в Москве

Ольга Ростропович — дочь известных родителей Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича госпитализирована в Москве. Сообщатся, что она упала и травмировала пальцы рук, однако, по информации РЕН ТВ, Ольга помещена в отделение кардиологии.
Ольга Ростропович - дочь знаменитых во всем мире россиян — виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской. Она возглавляет Фонда культурных и гуманитарных программ своего отца и является помощником худрука Центра оперного пения организованного ее матерью.
Также Ольга Ростропович - член организационного комитета XV Международного конкурса имени Чайковского и член жюри международного конкурса «Щелкунчик».
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович были вынуждены покинуть СССР и долгие годы прожили за границей.