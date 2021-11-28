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Дочь знаменитых музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской госпитализировали в Москве

8:35:4011/28/2021
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По сообщению СМИ, Ольгу Ростропович положили в кардиологическое отделение. Она возглавляет Фонда культурных и гуманитарных программ своего отца.

Ольга Ростропович. Фото: Instagram/ll_about_socionics

Ольга Ростропович — дочь известных родителей Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича госпитализирована в Москве. Сообщатся, что она упала и травмировала пальцы рук, однако, по информации РЕН ТВ, Ольга помещена в отделение кардиологии.

Ольга Ростропович - дочь знаменитых во всем мире россиян — виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской. Она возглавляет Фонда культурных и гуманитарных программ своего отца и является помощником худрука Центра оперного пения организованного ее матерью.

Также Ольга Ростропович - член организационного комитета XV Международного конкурса имени Чайковского и член жюри международного конкурса «Щелкунчик».

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович были вынуждены покинуть СССР и долгие годы прожили за границей.

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