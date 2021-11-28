Бизнес-гороскоп на 2022 год: каким знакам зодиака будет сопутствовать фортуна, а кого ожидают большие проблемы в делах

Овен. Начните с начала года откладывать деньги, тогда к середине года вы сможете поехать в отпуск и позволить себе непредвиденные траты. Не берите в 2022 году кредитов, займов, не стоит занимать деньги у людей.
Телец. Начните отстаивать свои интересы и тогда ваше финансовое положение изменится. Важно научиться отстаивать свою точку зрения и обосновывать ее, тогда руководство вас услышит.
Близнецы. Не давайте денег взаимны и не берите сами. Идя в магазин, стоит записывать потенциальные покупки на лист бумаги, только так вы сможете научиться экономить и собирать деньги.
Рак. В этом году вы будете ощущать поддержку близких и друзей, кто-то из них сможет для вас стать хорошим и грамотным партнером по бизнесу или новому проекту, который принесет финансовую стабильность.
Лев. Возможности в дополнительном заработке появятся только тогда, когда вы начнете работать больше обычного, ведь под лежачий камень, вода не течет.
Дева. Вы сможете сменить сферу занятости и тем самым увеличить свой доход. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, возможна скоро вы и в ней станете себя чувствовать уверенно.
Весы. Карьера пойдет в гору в 2022 году. Также рекомендуется заняться самообразованием и саморазвитием. Не забывайте и о здоровье.
Скорпион. Стоит вложить деньги в свое образование. В этом году вы будете особенно активны и целеустремленны. Смело беритесь за новые проекты и начинания.
Стрелец. Не стоит в начале года тратить деньги направо и налево, сконцентрируйтесь на достижении глобальной цели, требующей экономии и рассудительности.
Козерог. Вы должны научиться жить по средствам и понять, что занятые деньги, будет необходимо отдавать. Поэтому, если вас не устраивает ваш доход, просто смените работу.
Водолей. Не совершайте крупных покупок до лета. Возможно, к концу года крупные финансовые поступления.
Рыбы. Год будет удачным в сфере финансов. Возможно, вы сможете найти подработку, которая станет в дальнейшем основным видом заработка.