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Бизнес-гороскоп на 2022 год: каким знакам зодиака будет сопутствовать фортуна, а кого ожидают большие проблемы в делах

11:00:4611/28/2021,Анна Филатова
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Водолей. Не совершайте крупных покупок до лета. Возможно, к концу года крупные финансовые поступления.

Гороскоп финансов и бизнеса для каждого знака зодиака на 2022 год.
Гороскоп финансов и бизнеса для каждого знака зодиака на 2022 год. Фото: Рixabay.com

Овен. Начните с начала года откладывать деньги, тогда к середине года вы сможете поехать в отпуск и позволить себе непредвиденные траты. Не берите в 2022 году кредитов, займов, не стоит занимать деньги у людей.

Телец. Начните отстаивать свои интересы и тогда ваше финансовое положение изменится. Важно научиться отстаивать свою точку зрения и обосновывать ее, тогда руководство вас услышит.

Близнецы. Не давайте денег взаимны и не берите сами. Идя в магазин, стоит записывать потенциальные покупки на лист бумаги, только так вы сможете научиться экономить и собирать деньги.

Рак. В этом году вы будете ощущать поддержку близких и друзей, кто-то из них сможет для вас стать хорошим и грамотным партнером по бизнесу или новому проекту, который принесет финансовую стабильность.

Лев. Возможности в дополнительном заработке появятся только тогда, когда вы начнете работать больше обычного, ведь под лежачий камень, вода не течет.

Дева. Вы сможете сменить сферу занятости и тем самым увеличить свой доход. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, возможна скоро вы и в ней станете себя чувствовать уверенно.

Весы. Карьера пойдет в гору в 2022 году. Также рекомендуется заняться самообразованием и саморазвитием. Не забывайте и о здоровье.

Скорпион. Стоит вложить деньги в свое образование. В этом году вы будете особенно активны и целеустремленны. Смело беритесь за новые проекты и начинания.

Стрелец. Не стоит в начале года тратить деньги направо и налево, сконцентрируйтесь на достижении глобальной цели, требующей экономии и рассудительности.

Козерог. Вы должны научиться жить по средствам и понять, что занятые деньги, будет необходимо отдавать. Поэтому, если вас не устраивает ваш доход, просто смените работу.

Водолей. Не совершайте крупных покупок до лета. Возможно, к концу года крупные финансовые поступления.

Рыбы. Год будет удачным в сфере финансов. Возможно, вы сможете найти подработку, которая станет в дальнейшем основным видом заработка.

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