Новый угрожающий штамм коронавируса «омикрон» уже обнаружили в Германии, Италии, Чехии, Израиле и Великобритании

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен в нескольких европейских странах. Первый случаи заражения омикроном выявлены в Израиле, Великобритании и других государствах.
Теперь новости пришли из Германии — в аэропорту Мюнхена зафиксировано прибытие зараженного новым штаммом, пока не сообщается откуда прибыл пассажир, передает Reuters. В Италии власти сообщили, что турист, прибывший из Мозамбика заражен омикрон-штаммом.
В Чехии гражданка, прибывшая из Намибии, также получила заражение новым штаммом, в «Чешском ТВ» заявили, что данная пациентка была полностью привита от ковида, заболевание у нее протекает легко.
Ранее в Великобритании сообщили, что в стране уже есть зараженные омикрон-штаммом, власти ввели ограничения на перелеты в шесть африканских стран. Прибывающим из-за границы обязательна самоизоляция и тестирование.
Подозрение на заражение мутировавшим в Южной Африке коронавирусом есть у пациентов в Австралии, Австрии и Нидерландах.
26 ноября в ВОЗ назвали новый штамм, присвоив ему букву омикрон, в организации сообщили, что появление мутировавшего вируса «вызывает обеспокоенность».