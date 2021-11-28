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Новый угрожающий штамм коронавируса «омикрон» уже обнаружили в Германии, Италии, Чехии, Израиле и Великобритании

9:14:4111/28/2021
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Подозрение на заражение мутировавшим в Южной Африке коронавирусом есть у пациентов в Австралии, Австрии и Нидерландах.

Омикрон появился в Европе. Фото: NIH
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Ученые из Италии показали изображение нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон»

Ученые из Италии показали изображение нового штамма коронавируса, получившего имя «омикрон»WMA: Новый омикрон-штамм коронавируса угрожает человечеству наравне с ЭболойЕщё 345 новости

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен в нескольких европейских странах. Первый случаи заражения омикроном выявлены в Израиле, Великобритании и других государствах.

Теперь новости пришли из Германии — в аэропорту Мюнхена зафиксировано прибытие зараженного новым штаммом, пока не сообщается откуда прибыл пассажир, передает Reuters. В Италии власти сообщили, что турист, прибывший из Мозамбика заражен омикрон-штаммом.

В Чехии гражданка, прибывшая из Намибии, также получила заражение новым штаммом, в «Чешском ТВ» заявили, что данная пациентка была полностью привита от ковида, заболевание у нее протекает легко.

Ранее в Великобритании сообщили, что в стране уже есть зараженные омикрон-штаммом, власти ввели ограничения на перелеты в шесть африканских стран. Прибывающим из-за границы обязательна самоизоляция и тестирование.

Подозрение на заражение мутировавшим в Южной Африке коронавирусом есть у пациентов в Австралии, Австрии и Нидерландах.

26 ноября в ВОЗ назвали новый штамм, присвоив ему букву омикрон, в организации сообщили, что появление мутировавшего вируса «вызывает обеспокоенность».

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опасностьзаражениекоронавирусомикрон
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