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Уходивший от полицейской погони Hyundai Solaris вылетел с дороги на Бердском шоссе

9:03:3811/28/2021
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Началась погоня  на ул. Демакова в микрорайоне "Щ" Академгородка. Нарушителя преследовали патрульные машины полиции до самой федеральной трассы. 

Водитель «Соляриса» уходил от погони и вылетел с Бердского шоссе. Фото: rberega.info

На дорогах Советского района 28 ноября зафиксировано несколько ДТП. Одно из них случилось на Бердском шоссе. Сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого отказался остановиться.

Как передают "Родные берега", началась погоня  на ул. Демакова в микрорайоне "Щ" Академгородка. Нарушителя преследовали патрульные машины полиции до Бердского шоссе.

На федеральной трассе рядом с выезда с проспекта Строителей иномарка вылетел с дороги на обочину. Госавтоинспекторы немедленно задержали водителя.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Московской кольцевой дороге полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить BMV. Водитель был ранен, а в его машине обнаружили 6 кг наркотиков.

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