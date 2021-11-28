Епископ ударил священника во время службы: Распустившего руки отстранили от наместничества после появления видео в соцсетях

В РПЦ временно отстранили от руководства Андреевским монастырем епископа Мытищинского Феофилакта. Решение было принято после того, как в соцсетях появилось видео со службы, когда игумен Никон трижды покадил епископа вместо того, чтобы сделать это три по три, и получил за это удар от священнослужителя.
В обществе осудили действия епископа и призвали наказать его. Патриарх Кирилл освободил от руководства епископа, о чем сказано на сайте Московской городской епархии.
- Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону, — сказано в тексте.
При этом в патриархии столицы отметили, что нет никаких оправданий для поведения священнослужителя.