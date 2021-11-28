Опасения из-за Омикрона: у полностью вакцинированных при заражении могут быть эти два симптома

Новый вариант коронавируса может вытеснить текущий вариант Дельты, который вызвал хаос во всем мире. Самая серьезная проблема заключается в том, что этот вариант может ускользнуть от иммунитета, обеспечиваемого вакцинами. Согласно исследованию ZOE COVID, есть два основных симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание, если вы полностью вакцинированы.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала специальное заседание, чтобы мобилизовать международный ответ на новый вариант коронавируса. Последовательность этого варианта - в настоящее время называется B.1.1.529 - была впервые загружена Гонконгом из случая, когда кто-то путешествовал из Южной Африки. Из-за необычно большого количества мутаций растут опасения, что новый вариант может ускользнуть от иммунитета, присущего вакцинам, пишет express.co.uk.
Эта тревожная картина означает, что важно следить за симптомами коронавируса, даже если вы полностью укололи.
Хотя специфические особенности штамма, названного Омикрон и обозначенного ВОЗ как «вызывающий озабоченность вариант», еще не выявлены, у полностью вакцинированных пациентов наблюдаются отчетливые симптомы коронавируса.
Основываясь на данных миллионов пользователей, приложение исследования ZOE COVID предоставило руководство по предупреждающим признакам Covid после вакцинации.
«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без объяснения причин, вам следует остаться дома и пройти тест на Covid, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются большему риску заболевания», - посоветовал команда разработчиков приложения.
Они продолжили: «Чихание и кашель - ключевые пути распространения вирусов. Старайтесь прикрывать все кашель и чихание салфеткой или внутренней стороной локтя, чтобы свести к минимуму распространение капель. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту, пока не помоете руки. Сильное чихание и кашель могут быть потенциальным признаком того, что кто-то вакцинирован COVID-19, и, даже в легкой форме, ему следует пройти тест и самоизолироваться, чтобы защитить своих друзей, семью и коллег».
По словам экспертов исследования ZOE COVID, еще одним ключевым симптомом инфекции Covid является потеря запаха или вкуса, «поэтому, если вы заметили, что испытываете это, обязательно сделайте боковой поток или тест ПЦР, чтобы подтвердить».
Omicron - как реагирует мирРяд фармацевтических фирм заявили о своем намерении настроить вакцины против нового штамма коронавируса, который вызвал запрет на поездки.
Он появился после того, как штамм попал в Бельгию после того, как был обнаружен в Южной Африке.
Novavax заявила, что «уже приступила к разработке нового рекомбинантного белка-шипа на основе известной генетической последовательности B.1.1.529 и подготовит его к тестированию и производству в течение следующих нескольких недель».
Moderna сказал: «С начала 2021 года Moderna разработала комплексную стратегию, чтобы предвидеть новые варианты проблем.
«Эта стратегия включает три уровня ответа, если санкционированная в настоящее время бустерная доза мРНК-1273 в 50 мкг (микрограмм) окажется недостаточной для усиления ослабления иммунитета против варианта Омикрон».
Pfizer и BioNTech заявили, что в случае варианта, который может избежать воздействия вакцин, компания ожидает, что «сможет разработать и произвести индивидуальную вакцину против этого варианта примерно за 100 дней при условии утверждения регулирующими органами».
AstraZeneca заявила, что «в тесном сотрудничестве с Оксфордским университетом разработала платформу вакцины, которая позволяет нам быстро реагировать на новые варианты, которые могут появиться», и «уже проводит исследования в местах, где этот вариант был идентифицирован».
Фирма также тестирует свой комбинированный препарат с антителами против нового варианта и «надеется», что он «сохранит эффективность, поскольку содержит два мощных антитела с разными и взаимодополняющими действиями против вируса».
Случаев появления нового штамма в Великобритании не было обнаружено, но его прибытие в Бельгию - после обнаружения в Ботсване, Гонконге и Израиле - вызывает повышенные опасения.
Марк Ван Ранст, вирусолог из института Rega в Бельгии, сказал, что образец был подтвержден как вариант у путешественника, который вернулся из Египта 11 ноября, прежде чем через 11 дней у него впервые проявились симптомы.
Шесть африканских стран были добавлены в красный список путешествий Великобритании в четверг вечером, и пассажиры, прибывающие в Великобританию из этих стран с 4 утра воскресенья, должны будут забронировать и оплатить утвержденный правительством карантин в отеле на 10 дней.
Даунинг-стрит призвала всех, кто недавно приехал из этих стран, пройти тестирование.