В Бердске пенсионер попал в больницу с отравлением угарным газом. Он чудом выжил

На текущей неделе в Бердске произошло два серьезных пожара. Как рассказывал "Курьер.Среда", в понедельник сгорел банный комплекс на ул. Энтузиастов. площадь пожара составила 300 кв. метров. Обошлось без пострадавших.
И в этот же день пожар в гараже в районе ул. Черемушной закончился трагически - погиб 34-летний бердчанин. Предположительно, он отравился угарным газом, когда от работавшей конфорки загорелись вещи - сгорели раскладушка и стиральная машина.
С таким же диагнозом в Бердскую горбольницу был доставлен пожилой бердчанин в прошлое воскресенье, 21 октября.
Как рассказали "Курьер.Среда" в городском отделе надзорной деятельности, происшествие произошло в 05.45.
- В приемный покой БЦГБ бригадой скорой медицинской помощи был доставлен гражданин 1955 года рождения с признаками отравления угарным газом средней степени тяжести, - уточнили в ОНД.
Причину отравления дознаватели уже установили. 61-летний мужчина отравился из-за того, что была закрыта заслонка печи в частном доме пострадавшего и он надышался угарным газом. Если бы вовремя не спохватились, человек мог бы погибнуть.