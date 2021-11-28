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Шоу должно продолжаться: Первый канал решил не отменять показы "Голоса" в память об умершем Александре Градском

10:28:2711/28/2021
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Градский до последнего участвовал в съемках шоу, несмотря на проблемы со здоровьем. На последнюю запись его привезли на каталке, однако он отказался прекращать работу.

Градский с трудом участвовал в последних съемках. Фото: Первый канал

Первый канал решил не снимать с эфира выпуски 10-го сезона шоу "Голос", где Александр Градский выступил одним из наставником. Такое заявление сделали в пресс-службе телеканала, уточнив,  продолжат показывать отснятые телепрограмма в память о народном артисте.

"Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца", — говорится в официальном сообщении Первого канала.

Подчеркивается, что Александр Градский до последнего участвовал в съемках шоу, несмотря на проблемы со здоровьем. На последнюю запись его привезли на каталке, однако он отказался прекращать работу.

"Съемочная группа просила его поберечь себя. Он говорил, что для него важно участвовать", - отметили на Первом.

Отснятые выпуски программы с участием Градского планируются к эфиру, а как пройдут финальные серии, режиссеры проекта определят в скором времени.

Как сообщал "Курьер.Среда", Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга.

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