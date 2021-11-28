Что нужно делать в период магнитных бурь и как защититься от их негативного воздействия: почему корень валерианы и липовый отвар помогут пережить геомагнитные колебания

Многие люди не понаслышке знают, что такое магнитная буря и какое влияние на организм она оказывает. Не все люди чувствуют ухудшения состояния во время магнитных бурь. Дети не ощущают перемен со здоровьем и люди, которые ведут здоровый образ жизни, наступления геоударов могут не заметить. В зоне риска, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, перепадами артериального давления.
Магнитные бури чаще всего вызывают следующие симптомы: головная боль, тошнота, рвота, мигрень, головокружение, ломота в суставах и другие симптомы. Частый симптом вовремя магнитных бурь — это перепады давления . Ученые доказали, что во время геоударов чаще происходят инфаркты и инсульты. У людей имеющих хронические заболевания наступают обострения.
Как минимизировать влияние магнитных бурь.
Специалисты советуют отслеживать дни магнитных бурь, чтобы быть к ним готовым. Накануне нее стоит как следует выспаться, лечь необходимо не позднее 24 часов, постарайтесь перед сном не играть в телефон или компьютер, это может вызвать ухудшение сна.
Очень важно правильно питаться вовремя геоударов: исключить которые, алкоголь, жирные продукты и жареное. Необходимо есть больше овощей и фруктов, пить больше воды. Полуфабрикаты лучше исключить, так как в них много пищевых добавок провоцирующих ухудшение состояния здоровья при магнитных бурях.
Магнитные бури вызывают не только ухудшение здоровья, но и перемены настроение, апатию, нервозность. Хорошим вариантом станет настой из валерианы или липы. Принимать его можно по три раза в день, данное средство поможет справиться со стрессом в период магнитных бурь.