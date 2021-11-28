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Билан оправдал свое очередное пьяное выступление болезнью Градского. Объяснялся певец заплетающимся языком с бутылкой пива

10:59:2511/28/2021
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На видео со свадьбы в Казахстане, куда пригласили Билана, певец ведет себя не совсем адекватно, плохо держится на ногах, с трудом разговаривает с публикой и странно поет.

Билан назвал причиной своего нетрезвого выступления диагноз Градского. Фото: Скриншот Первый канал

Дима Билан объяснил свое выступление в пьяном виде на свадьбе в Казахстане переживаниями за здоровье своего коллеги по телешой "Голос" Александра Градского. Тогда тот лежал в больнице, а в ночь на 28 ноября умер.

В субботу Билан в своем Instagram выложил несколько сторис с рассказами, как он тяжело переживает болезнь Градского, как угнетающе на него это действует угнетающе. Именно это стало поводом для  употребления им алкоголя перед выходом на сцену.

«Я узнал... Я переживал сегодня, плакал даже... Градский. Инсульт. Знаете, как это грустно?.. Не дай Бог, чтобы он не выздоровел. Пожалуйста, пусть будет здоров», — высказался певец.

На видео со свадьбы в Казахстане, куда пригласили Билана, певец ведет себя не совсем адекватно, плохо держится на ногах, с трудом разговаривает с публикой и странно поет. У него заплетался язык, певец шатался из стороны в сторону.

После концерта артист не стал отрицать, что был пьян, и сначала попытался объяснить свой поступок переутомлением: уже трое суток он не спал из-за съемок и записи песен, произошел нервный срыв.

«Меня очень колбасит сильно, не знаю, как это объяснить. Как? Мама плачет. Смотрит мои сторис. Мне стыдно. Но мне не стыдно за то, что я честен. Я всегда перед вами честен. У меня только два секрета есть. А вы знаете, сколько я написал музыки новой? Я написал целый альбом», - объяснился Билан.

Последний год был тяжелым, пожаловался певец: дважды болел бронхитом, но концерты не отменял, приходилось выступать со сломанной ногой. А печальная новость о госпитализации Александра Градского «добила»Билана.

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