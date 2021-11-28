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Чудовищный омикрон-штамм коронавируса появился в России, заявил сенатор Круглый и призвал закрыть авиасообщение с Египтом

11:32:1011/28/2021
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Выяснилось, что омикрон устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, а посему может заражать даже вакцинированных. Новый вариант ковида стремительно распространяется по миру.

Омикрон-штамм уже есть в России, заявил сенатор. Фото: Pixabay

Южноафриканский штамм коронавируса, названный "омикрон", уже обнаружили в России. Как полагает член Совета федерации Владимир Круглый, его привезли российские туристы из Египта.

"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", — заявил сенатор, который имеет звание "Заслуженный врач России".

Он потребовал срочно закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый вариант ковида не будет изучен.

11 ноября ученые сообщили, том, что новый штамм коронавируса выявили с странах Южной Африки. Вариант B.1.1.529 содержит 32 мутации.

Выяснилось, что омикрон устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, а посему может заражать даже вакцинированных.

Полагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.

Как сообщал "Курьер.Среда", зараженных новым штаммом нашли в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, предположительно, в Нидерландах и Австрии.

Евросоюз и США ввели запрет на въезд из ряда африканских стран.

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российские туристыкоронавирусантителановый штаммомикронВладимир Круглый
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