Чудовищный омикрон-штамм коронавируса появился в России, заявил сенатор Круглый и призвал закрыть авиасообщение с Египтом

Южноафриканский штамм коронавируса, названный "омикрон", уже обнаружили в России. Как полагает член Совета федерации Владимир Круглый, его привезли российские туристы из Египта.
"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", — заявил сенатор, который имеет звание "Заслуженный врач России".
Он потребовал срочно закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый вариант ковида не будет изучен.
11 ноября ученые сообщили, том, что новый штамм коронавируса выявили с странах Южной Африки. Вариант B.1.1.529 содержит 32 мутации.
Выяснилось, что омикрон устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, а посему может заражать даже вакцинированных.
Полагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме, вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как сообщал "Курьер.Среда", зараженных новым штаммом нашли в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, предположительно, в Нидерландах и Австрии.
Евросоюз и США ввели запрет на въезд из ряда африканских стран.