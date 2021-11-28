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Когда лучше подстричься в декабре 2021 года, чтобы привлечь к себе финансы на весь новый год: точные даты отличных дней и тех, которых нужно избегать

4:45:0211/28/2021
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В благоприятные дни лунная энергетика может помочь каждому желающему добиться наилучшего результата в любом деле.

От фазы Луны может зависеть то, как на вас скажется новая стрижка. Фото: Pxfuel.com
От фазы Луны может зависеть то, как на вас скажется новая стрижка. Фото: Pxfuel.com

Многие люди знают о возможностях лунного календаря и активно пользуются им, чтобы улучшить результаты каждого своего дела. Работает все достаточно просто: существуют как благоприятные, так и неблагоприятные дни, зависящие от фазы, расположения и энергетики Луны. Один и тот же день может быть полезным, например, для приготовления квашеной капусты на зиму, но крайне неудачным для работы на огороде. Именно поэтому назвать определенную дату однозначно плохой или хорошей — невозможно. Необходимо следить за лунным календарем и находить необходимые даты именно для своих будущих начинаний.

В какие дни декабря лучше всего заняться стрижкой, чтобы улучшить свою жизнь в лучшую сторону?

К благоприятным датам следующего месяца для похода в парикмахерскую относятся 1, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 22, а также 25 декабря. Прическа в эти дни не только приятно удивит вас и ваше окружение, но и создаст положительную энергетику, которая способна временно изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Но стоит помнить, что существуют и неблагоприятные дни, которые, наоборот, могут ухудшить вашу жизнь, а также испортить ваш внешний облик: 3, 4 и 12 декабря. Даты, которые не вошли в списки удачных и неудачных дней, считаются нейтральными. Пользоваться ими может каждый, поскольку влияние Луны крайне низкое. Результат будет зависеть от умений мастера.

Отметим, что лунный календарь спасает людей не только в повседневных делах. Да, им можно и даже иногда нужно пользоваться, чтобы распланировать свою жизнь, сделать все более продуктивным и результативным, но на этом возможности альтернативного календаря не заканчиваются. Также многие люди используют его, чтобы выбрать наиболее подходящие даты для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров на привлечение счастья, денег и любви в свой дом.

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