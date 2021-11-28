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Что категорически нельзя делать в Новолуние и полное Солнечное затмение 4 декабря 2021 года: Советы каждому знаку зодиака индивидуально

4:00:0911/28/2021,Анна Филатова
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Дева. Сегодняшний день принесет ряд сюрпризов.

Ритуал в новолуние, как правильно привлечь удачу.
Ритуал в новолуние, как правильно привлечь удачу. Фото: Рixabay.com

4 декабря наступит сразу два важных природных явления, новолуние и затмение Солнца. Такое астрономическое явление происходит очень редко. Это время очень хорошо подходит для совершения ритуалов и обрядов для привлечения желаемого.

Солнечное затмение состоится 4 декабря в 10 часов 34 минуты по времени Москвы. Чтобы не подвергаться влиянию негативной энергии, необходимо соблюдать несколько правил.

1. Не стоит в этот день заниматься решением важных вопросов, лучше отложить это занятие не следующий день.
2. Не стоит конфликтовать и ссорится с людьми, проявлять агрессию.
3. Нельзя держать обиду на людей, желать зла и обсуждать других.
4. Не стоит отправляться в поездки, отложите их на следующий день.

Ритуалы в новолуние и затмение Солнца.

Дождитесь, когда наступит новолуние. Приготовьте ведро с водой, в полночь поставьте его на подоконник, так чтобы оно оказалось в свете Луны. В свете Луны ведро с водой должно находиться не меньше 15 минут. После этого берите ведро и идите в ванну, облейтесь этой водой. Вода пропитается светом Луны и зарядит вас энергией. В течении года ваша жизнь изменится к лучшему.

Овен. День пройдет в спокойном русле.

Телец. Все важные дела сделайте в первой половине дня.

Близнецы. Вам нездоровится, обратитесь к врачу.

Лев. Проведите время вместе с родными, вам это пойдет на пользу.

Дева. Сегодняшний день принесет ряд сюрпризов.

Рак. День будет плодотворный, работа будет держать в напряжении до вечера.

Скорпион. Вам следует позаботиться о своем здоровье, больше спите и бывайте на воздухе.

Стрелец. У вас будет разговор с руководством, закончится он хорошо.

Весы. Вам преподнесут грандиозный подарок, наслаждайтесь.

Рыбы. Вы не сможете сохранять спокойствие сегодня, все вас будет раздражать.

Козерог. День пройдет спокойно, вам будет звонок, который пробудет все ваши тайные чувства.

Водолей. День заставит вас задуматься над тем, что в вашей жизни не так и переосмыслить это.

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