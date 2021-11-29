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Сколько раз в день нужно кормить собаку? Когда меньше шансов получить возрастные заболевания?

10:30:4411/28/2021
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По словам исследователей, собакам может быть полезно менее частое кормление из-за их охотничьего происхождения - их предки-волки часто оставались без еды в течение нескольких дней.

Исследование показало, что у собак, которых кормят только один раз в день, меньше шансов заболеть возрастными заболеваниями. Фото: Pixabay.com

Эксперты Университета Аризоны проанализировали данные о 24 238 домашних собаках из США. Кормление один раз в день снизило риск девяти типов проблем со здоровьем у собак. К ним относятся рак, стоматологические проблемы и осложнения почек или мочевыводящих путей. Точно так же собаки, которых кормили только один раз в день, имели более низкие баллы по тестам на когнитивные проблемы. Но команда сказала, что пока рано советовать владельцам менять рацион их питомца.

Исследование показало, что у собак, которых кормят только один раз в день, меньше шансов заболеть возрастными заболеваниями, такими как желудочно-кишечные, ортопедические и печеночные заболевания, пишет dailymail.co.uk.

Эксперты из Университета Аризоны проанализировали данные о более чем 24 000 домашних собак на предмет связи между скоростью кормления, когнитивной функцией и состоянием здоровья.

По словам исследователей, собакам может быть полезно менее частое кормление из-за их охотничьего происхождения - их предки-волки часто оставались без еды в течение нескольких дней.

Тем не менее, команда предупредила, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов, и что еще слишком рано рекомендовать владельцам изменить режим кормления своих собак.

Исследование показало, что у собак, которых кормят только один раз в день, меньше шансов заболеть возрастными заболеваниями, такими как желудочно-кишечные, ортопедические и печеночные заболевания.

Эксперты из Университета Аризоны проанализировали данные о более чем 24 000 домашних собак на предмет связи между скоростью кормления, когнитивной функцией и состоянием здоровья.

По словам исследователей, собакам может быть полезно менее частое кормление из-за их охотничьего происхождения - их предки-волки часто оставались без еды в течение нескольких дней.

Тем не менее, команда предупредила, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов, и что еще слишком рано рекомендовать владельцам изменить режим кормления своих собак.

СЛЕДУЕТ ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ПИТАНИЯ МОЕЙ СОБАКИ?

Пока нет, заявили исследователи, поскольку необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что связь между здоровьем и частотой приема пищи является причинной, а не просто корреляционной.

Например, команда объяснила, что их исследование не оценивало, сколько каждая собака ела ежедневно - и поэтому могло случиться так, что собаки, которых кормили два раза в день, имели худшие результаты для здоровья в результате того, что их кормили больше, а не чаще.

Если вы сомневаетесь, сколько и когда кормить питомца, следует проконсультироваться с ветеринаром.

После контроля таких смешанных факторов, как возраст, порода и пол, исследователи обнаружили, что собаки, которых кормили один раз в день, имели более низкие баллы по тесту на когнитивные проблемы, чем их сверстники, которых кормили два или более раза в день.

Точно так же у собак, которым давали только один прием пищи в день, также наблюдались более низкие шансы развития стоматологических, желудочно-кишечных, почечных / мочевых, печеночно-поджелудочных и ортопедических заболеваний.

«Наши результаты показывают, что ежедневное кормление собак связано с улучшением здоровья во многих системах организма», - написала команда в своей статье.

«На мой взгляд, это довольно убедительные коррелятивные доказательства», - сказал профессор Кеберлейн New Scientist, но предупредил, что исследование не установило причинно-следственную связь и что другие факторы, такие как общее количество еды, также могут иметь значение. .

Он добавил: «Основываясь на этом исследовании, мы не рекомендуем людям вносить изменения в способ кормления своих собак».

Сила исследования в том, что цифры большие, а статистические методы надежны '', - сказал New Scientist ветеринар Ливерпульского университета Алекс Герман.

Однако он предупредил, что «люди не должны менять способ кормления своих собак, пока не будут проведены дальнейшие исследования».

В будущем исследователи надеются изучить влияние того, сколько и как часто едят домашние собаки, а также роль, которую ожирение может сыграть в развитии возрастных заболеваний собак.

Препринт статьи исследователей, который еще не прошел рецензирование, можно прочитать в репозитории bioRxiv.

Более подробную информацию о проекте «Старение собак», который в следующем году планируется расширить, чтобы привлечь международных участников, можно найти на их веб-сайте.

СОБАКИ ПЕРВЫЕ СТАЛИ ДОМАШНИМИ ОТ 20000 ДО 40000 ЛЕТ НАЗАД.

Генетический анализ останков старейших известных собак в мире показал, что собаки были одомашнены в результате одного события людьми, живущими в Евразии, примерно 20-40 тысяч лет назад.

Доктор Кришна Вирама, доцент кафедры эволюции в Университете Стоуни-Брук, сказал MailOnline: «Процесс приручения собак был бы очень сложным процессом, в котором участвовало несколько поколений, в которых характерные черты собак развивались постепенно.

Текущая гипотеза состоит в том, что приручение собак, вероятно, возникло пассивно, когда популяция волков где-то в мире жила на окраинах лагерей охотников-собирателей, питаясь отбросами, созданными людьми.

«Те волки, которые были более прирученными и менее агрессивными, были бы более успешными в этом, и хотя люди изначально не получали никакой пользы от этого процесса, со временем они развили бы какие-то симбиотические взаимовыгодные отношения с этими волками. животных, которые в конечном итоге превратились в собак, которых мы видим сегодня».

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