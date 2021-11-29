С Днём буквы Ё – прикольные картинки: без Ё не бывает ёжика и ёлки – поздравления на 29 ноября

День рождения бывает не только у людей. 29 ноября его празднует буква «ё». В 1783 году княгиня Екатерина Дашкова решила облегчить всем жизнь и предложила вместо звука «io» использовать букву «ё», а в 1797 Карамзин начал писать свои стихи преимущественно с использованием этой буквы. Именно после этого она получила наибольшее распространение. Начиная с 1942 года, использование учениками буквы «е» вместо «ё» считалось ошибкой. По этому случаю даже был издан указ. Так оно остается, и посей день, но мало кто использует эту букву в письменной речи. А ведь буква, которой отведено скромное место на наших клавиатурах может кардинально изменить смысл написанного. Какого числа отмечаем День рождения буквы "Ё" - 29 ноября.
Ёлки-палки, Ё-ма-Ё,
Как нам жить без буквы «Ё»?
Это ж так неинтересно,
Непонятно, неизвестно.
Ну, а с «Ё» - мы все смелее,
Сразу всЁ преодолеем.
Хорошо, что этой букве
Целый праздник посвящЁн.
Отмечать его мы будем
Назло тем, кто возмущЁн!
Быть буквой "Ё" в современном мире
Не очень, поверьте просто,
Ведь против тебя - даже Лебедев
(тот что Артемий)....А значит серьёзна
"заява" против тебя у IT-тишников,
Креативщиков и веб-дизайнеров...
Впрочем, многие также уверены:
"Ты же не лишняя....
И в алфавите отнюдь не случайна!"
День рождения не только у людей бывает,
Сегодня личный праздник буква Ё отмечает,
Буква Ё с виду неприступна всегда,
Даже ёлка, ёжик, ёрш – колючие слова.
С праздником буквы Ё поздравляем,
Грамматики без этой буквы не представляем,
Хоть и мягкость она иногда словам придаёт,
Но в обиду себя никогда не даёт.
***
Несколько веков тому великая княгиня,
Судьбу буквы Ё радикально изменила,
Выдала о новом правописании указ,
И это правило касается до сих пор нас.
Сегодня у буквы Ё личный день,
Нам придумывать слова на эту букву не лень,
Ё – смысл написанного может изменить,
И при этом, кого-то обидеть, а кого-то удивить.
Источник: pozdravkin.com