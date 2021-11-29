29 ноября – Киберпонедельник: успей купить свою киберигрушку

С днем Киберпонедельника поздравляем!
Здоровья, счастья всем желаем.
Идя по жизни, лишь счастье рыть,
То есть жизнерадостными быть:
Не болеть Вам, даже не чихать,
Вон все болезни прогонять!
Со спокойствием в душе -
Будьте Вы во всем, везде!
Вы как важны Господа,
Ходите бодренько всегда.
Чтобы близкие не забывались,
Друг к другу в гости приглашались.
Пусть приносят радость в дом.
Может смысл и жизни в том.
Будьте Вы всегда спокойны,
Вы же все у нас достойны!
Уважают Вас и чтят,
Пусть спокойно нервы спят.
С днем Киберпонеделька поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Со спокойствием в душе -
Будьте Вы всегда, везде!
Желаем Вам всего того, что нужно,
Чем Ваша жизнь была бы хороша:
Здоровья, по жизни счастья, дружбы,
Чтобы богатою была душа.
Пусть Ваша Жизнь течет рекою
Среди красивых, прочных берегов,
И пусть для Вас опорой будут
Надежда, счастье, вера и любовь.
Киберпонедельник-скидки аж взлетай.
На товары цены глаз не верит вай.
Все напополам и выгода ай ай.
Либерпонедельник шанс не упускай.
Источник: mirizoter.ru, stihi.ru