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Достоверно оценивать риск смерти от коронавируса научились исследователи

9:30:4611/28/2021
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Не имело значения, в какой больнице лечились пациенты и в какой период пандемии они попали: во всех случаях прогностическая модель работала. Теперь Кауфманн и его коллеги хотят применить это на практике.

Раскрашенная электронная сканирующая микрофотография клетки (синий), сильно инфицированной частицами вируса SARS-CoV-2 (красный), выделенной из образца пациента. Фото: Мedicalxpress.com

Количество генетического материала SARS-CoV-2 - вирусной РНК - в крови является надежным индикатором для определения того, какие пациенты умрут от этой болезни, как обнаружила группа под руководством профессора медицины Университета Монреаля доктора Даниэля Кауфманна.

Открытие опубликовано сегодня в Science Advances. Кауфманн и его команда выполняли работу в CRCHUM, исследовательском подразделении учебной больницы UdeM, Госпитальерского центра Университета Монреаля, пишет medicalxpress.com.

«В нашем исследовании мы смогли определить, какие биомаркеры являются предикторами смертности в течение 60 дней после появления симптомов», - сказал Кауфманн, со-ведущий автор исследования вместе с коллегами по исследованию CRCHUM Николасом Шомонтом и Андресом Финци.

«Благодаря нашим данным мы успешно разработали и проверили статистическую модель, основанную на одном биомаркере крови», вирусной РНК, - сказал Кауфманн.

Несмотря на успехи в лечении COVID-19, врачи столкнулись с трудностями при выявлении пациентов, которым грозит самый высокий риск смерти от болезни, и поэтому могут предложить им новые методы лечения. Некоторые биомаркеры были идентифицированы в других исследованиях, но манипулирование множеством параметров невозможно в клинических условиях и мешает врачам принимать быстрые медицинские решения.

Сочетание трех параметров

Используя образцы крови, взятые у 279 пациентов во время их госпитализации по поводу COVID-19, в зависимости от степени тяжести от умеренной до критической, команда Кауфманна измерила количество воспалительных белков в поисках тех, которые выделялись.

В то же время команда Хомонта измерила количество вирусной РНК, а Финци - уровни антител, нацеленных на вирус. Образцы были собраны через 11 дней после появления симптомов, и пациенты находились под наблюдением в течение как минимум 60 дней после этого.

Цель: проверить гипотезу о том, что иммунологические показатели связаны с повышенной смертностью.

«Среди всех биомаркеров, которые мы оценили, мы показали, что количество вирусной РНК в крови напрямую связано со смертностью и обеспечило лучший прогнозирующий ответ после того, как наша модель была скорректирована с учетом возраста и пола пациента», - сказала Эльза Брюне. -Ратнасингем, докторант лаборатории Кауфмана и соавтор исследования.

«Мы даже обнаружили, что включение дополнительных биомаркеров не улучшило качество прогнозов», - добавил молодой исследователь, чья работа выиграла от гранта UdeM COVID-19 Excellence Grant.

Мощная модель

Чтобы подтвердить ее эффективность, Кауфманн и Брюнет-Ратнасингхэм протестировали модель на двух независимых когортах инфицированных пациентов из Еврейской больницы общего профиля в Монреале (набранных во время первой волны пандемии) и CHUM (набранных во время второй и третьей волн).

Не имело значения, в какой больнице лечились пациенты и в какой период пандемии они попали: во всех случаях прогностическая модель работала. Теперь Кауфманн и его коллеги хотят применить это на практике.

«Было бы интересно использовать эту модель для мониторинга пациентов, - сказал он, - имея в виду следующий вопрос: когда вы вводите новые методы лечения, которые доказали свою эффективность, остается ли вирусная нагрузка прогностическим маркером смертности?»

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