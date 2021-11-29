Псилобицин уменьшает рецидивы при лечении алкогольной зависимости

Результаты текущих исследований раскрывают неизвестный потенциал псилоцибина в восстановлении молекулярных цепей в головном мозге и, таким образом, способствуют уменьшению рецидивов алкогольной зависимости. Это может привести к новым терапевтическим подходам.
Алкогольная зависимость - одно из самых распространенных психоневрологических заболеваний. В Германии пострадали более пяти миллионов человек. Последствиями часто являются тяжелые физические и психические страдания и высокий уровень смертности. Средняя продолжительность жизни людей , пострадавших уменьшается более чем 22 лет. Несмотря на тяжесть заболевания, хроническое течение которого характеризуется частыми рецидивами чрезмерного употребления алкоголя и сильным стрессом для пострадавших, мы все еще мало знаем о причинных механизмах в головном мозге, пишет medicalxpress.com.
Кортикальный дефицит mGluR2 как патологический молекулярный механизм изменения поведения при зависимости
Психические процессы, контролирующие поведение, внимание и эмоции, известны как управляющие функции. При многих психических заболеваниях нарушается способность контролировать собственные мысли и действия и регулировать эмоции, например, при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизме, шизофрении, пограничном синдроме, а также при зависимости.
В междисциплинарном международном сотрудничестве под руководством доктора Маркуса Майнхардта, профессора доктора Райнера Спанагеля и профессора доктора Вольфганга Зоммера (все из Центрального института психического здоровья в Мангейме) молекулярный механизм измененных исполнительных функций и учащения рецидивов в алкогольная зависимость . Исследование сосредоточено на роли метаботропного рецептора глутамата 2 (mGluR2). В головном мозге этот рецептор работает как антенна для нейромедиатора глутамата и регулирует его высвобождение в различных областях мозга. В своей текущей работе, которая сейчас опубликована в журнале Science Advances, исследовательская группа показывает причинно-следственную связь между снижением функции mGluR2 в области мозга префронтальной коры у алкоголезависимых грызунов и нарушением исполнительного контроля, а также тягой к алкоголю. Таким образом, активация mGluR2 была идентифицирована как потенциальный терапевтический механизм при алкогольной зависимости.
Псилоцибин восстанавливает выработку mGluR2
Галлюциногенные вещества, такие как псилоцибин - активный ингредиент так называемых волшебных грибов - или ЛСД, действуют на рецепторы серотонина 2А (5-HT2AR) в головном мозге . Эти рецепторы в большом количестве присутствуют в префронтальной коре. Предыдущие исследования показали, что 5-HT2AR и mGluR2 могут образовывать функциональный комплекс. Этот комплекс был связан с механизмом действия психоделиков, но молекулярные функции этого комплекса при зависимости были ранее неизвестны. «Мы смогли показать, что псилоцибин может восстанавливать уровни mGluR2, что приводит к снижению рецидивов употребления алкоголя», - говорит Маркус Майнхардт. Таким образом, это исследование открывает возможность разработки новых терапевтических подходов, которые фокусируются на псилоцибине как драйвере mGluR2.