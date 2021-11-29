У людей с шизофренией в 4 раза больше шансов умереть от коронавируса, с депрессией - в 3 раза

Новое исследование показало, что наличие психического расстройства может серьезно увеличить риск смерти от COVID-19.
Исследователи обнаружили, что вероятность смерти от COVID-19 у людей, страдающих шизофренией, в 3,74 раза выше, чем у населения в целом.
Те, кто страдает расстройством настроения или тревогой, в три раза чаще страдают от смертельного случая вируса.
Вероятность заражения вирусом у людей с шизофренией или расстройствами настроения была примерно на 10% ниже, в основном из-за социальной изоляции.
Новое исследование показало, что американцы с определенными психическими расстройствами подвержены повышенному риску смерти от COVID-19, пишет dailymail.co.uk.
Исследователи из Техасского университета обнаружили, что люди, страдающие шизофренией, в четыре раза чаще умирают от Covid, чем население в целом.
Кроме того, вероятность смерти от вируса у людей с тревожными расстройствами или расстройствами настроения почти в три раза выше, чем у людей без этих состояний.
Более того, было обнаружено, что люди с психическими расстройствами реже заражаются COVID-19, что, по мнению исследователей, является результатом социальной изоляции, связанной с этими заболеваниями.
Исследователи, опубликовавшие свои выводы во вторник в JAMA Network Open, собрали данные о 2,5 миллионах американцев.
Среди этой группы 3350 человек страдали шизофренией, 26 610 были диагностированы расстройства настроения и 18 550 страдали тревогой.
Они сравнили уровни инфицирования и смертности в группах с показателями населения в целом.
Было обнаружено, что люди, страдающие шизофренией и расстройствами настроения, подвержены меньшему риску заражения Covid, у них на 10 процентов меньше шансов заразиться этим вирусом.
«На эти показатели может влиять более ограниченное воздействие SARS-CoV-2 из-за социальной изоляции», - написала исследовательская группа.
Однако было обнаружено, что у людей с тревогой риск заражения вирусом на пять процентов выше, чем у населения в целом.
Затем исследователи скорректировали данные на основе вероятности смерти пациентов от Covid из-за факторов, не связанных с их психическим расстройством, таких как их возраст или другие основные состояния, которые у них могут быть.
После этой корректировки они обнаружили, что у людей, страдающих шизофренией, вероятность смерти от Covid в 3,74 раза выше, чем у населения в целом.
Восемь процентов шизофреников в исследовании, заразившихся Ковидом, в конечном итоге умерли от него.
Тем не менее, в прошлом году был повышенный риск смерти для всех шизофреников: 3,4 процента участников исследования показали отрицательный результат смерти по другой причине в прошлом году - по сравнению с 1,4 процента от общей группы населения.
У людей с расстройством настроения вероятность смерти от осложнений, вызванных вирусом, была в 2,76 раза выше, а у людей, страдающих тревожным расстройством, риск был в 2,39 раза выше.
Психические расстройства обычно не считаются сопутствующей патологией Covid, что означает, что это исследование могло выявить слепое пятно в некоторых видах лечения.
Результаты этого исследования показывают, что необходимо способствовать распознаванию пандемических рисков для определенных групп пациентов с психическими расстройствами и могут стимулировать альтернативные подходы к тестированию на COVID-19 и вмешательствам для улучшения клинических результатов '', - пишут исследователи.
Как правило, сопутствующие заболевания - это физическая проблема, с которой сталкивается человек, которая может либо ослабить его иммунную систему, либо повлиять на способность организма справляться с вирусом.
Однако, учитывая, что почти 44 миллиона американцев страдают психическим расстройством, исследование показывает, что больше людей могут быть уязвимы для вируса, чем предполагалось.
Исследователи также обнаружили, что люди с психическими расстройствами в любом случае чаще страдают сопутствующими заболеваниями.
Члены исследования, которые принадлежали к одной из трех психиатрических групп, чаще страдали гипертонией, диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, часто называемой ХОБЛ - сердечным заболеванием или метаболическим синдромом.