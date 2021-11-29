Погода в Бердске 29 ноября 2021: в этот день принято было ходить в гости

В понедельник, 29 ноября, в Бердске ожидается понижение температуры воздуха. Утром ожидается - 12, -9 градусов, во второй половине дня -9, - 10 градусов. Ветер подует легкий юго-западный до 2,5 м/c. При относительной влажности воздуха до 86% и Атмосферном давлении 764 мм ртутного столба.
29 ноября отмечается народный праздник Матвеев день. По церковной традиции – дата почтения памяти апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея.
На Руси заметили, что часто в этот день случается оттепель, начинается слякоть. Наши предки говорили, что это зима потеет. Но так было не всегда, поэтому на тепло сильно не рассчитывали и уже доставали теплые, обычно медвежьи, кожухи. Считается, чем сильнее оттепель, тем сильнее будут и морозы.
Также в народный праздник принято было ходить в гости. Несмотря на то, что он приходится на Рождественский пост, и на столах стоит только дозволенная пища, это не мешало разговорам и приятным посиделкам.