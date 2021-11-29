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Посмотрите на ваши ногти: высокий холестерин и заболевания сердца могут изменить вид ногтей

7:30:3811/28/2021
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Американская академическая ассоциация дерматологов предупреждает, что эти пятна на ногте - это тревожный сигнал, предупреждающий, что у вас есть риск сердечных заболеваний.

Высокий уровень холестерина может вызвать странное явление, которое вызывает темные линии под ногтями. Фото: Еxpress.co.uk

Высокий холестерин может вызывать специфические симптомы, которые многие не связывают с опасным состоянием. Ваши ногти - один из таких симптомов, о которых вам нужно знать.

Высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, но его игнорирование может привести к тяжелым последствиям, включая более высокий риск сердечного приступа или инсульта. Ваши ногти могут быть удивительным инструментом, определяющим ваш риск, пишет express.co.uk.

Что заметить?

Высокий уровень холестерина может вызвать странное явление, которое вызывает темные линии под ногтями, также известные как кровоизлияния в осколки.

Американская академическая ассоциация дерматологов предупреждает, что эти пятна на ногте - это тревожный сигнал, предупреждающий, что у вас есть риск сердечных заболеваний.

«Когда это признак болезни сердца, у людей обычно появляются такие симптомы, как высокая температура и слабое или нерегулярное сердцебиение», - поясняет медицинский орган.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучались кровоизлияния осколков и их связь с высоким уровнем холестерина.

В исследовании участвовала пациентка с эмболизацией кристаллами холестерина, которая продемонстрировала осколочные кровоизлияния нескольких ногтей на руках и ногах в рамках своих клинических представлений.

«Клиническая картина нашего пациента и обзор медицинской литературы указывают на возможность того, что эмболизация кристаллами холестерина может быть связана с кровотечением из осколков», - отмечается в исследовании.

Он пришел к выводу, что на ногтях человека могут быть скрытые ключи к разгадке опасно высокого уровня холестерина.

Что заметить?

Эти осколки на ногтях представляют собой небольшие пятна крови, которые могут появиться как на ногтях ног, так и на ногтях рук.

Они возникают из-за того, что крошечные кровеносные сосуды повреждаются и лопаются, оставляя небольшие пятна крови, которые видны сквозь ноготь.

Человек может заметить темно-красную или коричневую линию вдоль ногтевой борозды.

Темная полоса очень похожа на занозу.

Осколочные кровотечения также могут быть признаком эндокардита - инфекции одного из сердечных клапанов.

Также они могут быть признаком васкулита, повреждения кровеносных сосудов от набухания.

Кровоизлияние осколки обычно не вызывает физической боли.

На самом деле, вы можете не сразу заметить кровотечение.

Несмотря на плохую репутацию, холестерин на самом деле является необходимым веществом, которое необходимо вашему организму для правильного функционирования.

Это особенно важно для вашей кожи, мозга и нервов.

Чтобы помочь людям с этим различием, медицинские работники начали различать «хороший» и «плохой» холестерин.

ЛПНП, что означает липопротеины низкой плотности, обычно называют плохим холестерином.

Если в ваших артериях слишком много ЛПНП, они закупорят их, что мы и называем высоким уровнем холестерина, и это то, что ищут тесты на холестерин.

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ногтисимптомвысокий уровень холестеринариск сердечных заболеваний
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