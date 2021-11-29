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Новогодние праздники 2022: сколько будем отдыхать в январе 2022 года на новогодние праздники? Когда первый рабочий день?

8:00:1711/29/2021
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Правительство опубликовало производственный календарь-2022, из которого понятно, сколько дней россияне будут отдыхать в январские каникулы.

Для планирования отдыха в январе всегда важно знать, сколько мы будем отдыхать. Фото: Pixabay
Для планирования отдыха в январе всегда важно знать, сколько мы будем отдыхать. Фото: Pixabay

До Нового Года осталось чуть больше месяца, и уже сейчас пора планировать, как провести праздничные выходные. Для того, чтобы правильно сделать это, необходимо знать, сколько дней объявлено выходными, и когда будет первый рабочий день в январе. Правительство Российской Федерации опубликовало производственный календарь на грядущий год, на который можно ориентироваться при построении планов на будущее.

Стоит отметить, что праздничные выходные официально начнутся с 31 декабря 2021 года. Канун Нового Года объявлен нерабочим днем для всех россиян, кроме тех, кто работает в сфере товаров первой необходимости. Первые дни 2022 года выпали на выходные дни: 1 и 2 января будут субботой и воскресеньем.

7 января, Рождество Христово, которое всегда являлось выходным днем, будет отмечаться в пятницу, и весь период до него в 2022 году будет выходным. 8 и 9 января выпадают на выходные, как и самые первые дни года, поэтому во время них тоже положен отдых для всех россиян. Таким образом, праздничными выходными будет промежуток времени с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Первым официальным рабочим днем станет 10 января 2022 года. Важно понимать, что предыдущие полторы недели будут оплачиваться, как праздничные выходные дни. Тем не менее, если у вас есть необходимость, вы можете попросить своего работодателя выйти раньше этого срока на работу, и эти дни будут оплачиваться в двойном размере.

Взять отгул или отпуск на последующую неделю с 10 по 17 января не получится, так как до этого в распоряжении каждого трудоустроенного будет еще десять дней. В связи с этим, официально работа в 2022 году начнется 10 января. То же самое касается и высших учебных заведений.

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сколько отдыхаемновый год 2022январские праздники
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