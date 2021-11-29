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28.11
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По вашему почерку можно определить наличие цирроза: но что обратить внимание?

8:30:3811/28/2021
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Чтобы подтвердить, есть ли у вас это заболевание, ваш врач может провести анализы крови, сканирование или биопсию печени.

Одним из более поздних симптомов может быть паучий, сложный и мелкий почерк. Фото: Pixabay.com

Болезнь печени описывает множество состояний, поражающих печень. Одно из таких состояний - это так называемый цирроз печени. Признаки заболеваний печени бывает трудно обнаружить. Доктор Майкл Мосли поделился одним признаком заболевания печени, который можно найти по почерку человека.

Цирроз - это рубцевание печени, вызванное повреждением печени. Это рубцевание может помешать нормальной работе печени. Цирроз может быть трудно обнаружить на ранних стадиях, однако есть некоторые предупреждающие признаки, пишет express.co.uk.

Доктор Майкл Мосли поделился одним признаком заболевания печени, который можно найти в его статье в Daily Mail.

Он написал: «Поскольку многие из нас плохо обращаются с печенью, заболевание печени в настоящее время является основной причиной преждевременной смерти в Великобритании. Но это в основном тихий убийца, потому что большинство людей не знают, что они в опасности, пока <не> слишком поздно».

Одним из более поздних симптомов может быть паучий, сложный и мелкий почерк.

Врач объяснил, что это может быть связано с попаданием токсинов в ваш мозг.

Хорошая новость заключается в том, что, по данным British Liver Trust, есть некоторые ранние признаки этого состояния.

Эти признаки включают:

Плохое самочувствие и усталость.
Потеря аппетита.
Снижение веса и истощение мышц.
Тошнота и рвота.
Боль в области печени.
Пятнистые красные ладони.
Нарушенный сон.
Мелкие кровеносные капилляры паучьей формы на коже.

Благотворительная организация по борьбе с печенью посоветовала поговорить со своим терапевтом, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов.

Чтобы подтвердить, есть ли у вас это заболевание, ваш врач может провести анализы крови, сканирование или биопсию печени.

В настоящее время нет лекарства от этого состояния, но есть несколько вариантов, когда дело доходит до управления симптомами и замедления прогрессирования.

Одним из них могло быть лечение первоначальной проблемы, которая в первую очередь вызвала цирроз.

Например, это может быть использование противовирусных препаратов для лечения гепатита С, так как наличие этого вируса в течение длительного времени может привести к циррозу печени.

В случае, если ваша печень серьезно повреждена, трансплантация печени может быть единственным выходом, заявляет Национальная служба здравоохранения .

К счастью, есть способы предотвратить цирроз.

Может быть полезным поддержание здорового веса и ограничение употребления алкоголя .

NHS рекомендует пить только в рекомендованных пределах.

Орган здравоохранения заявляет, что этот предел отмечен 14 единицами алкоголя в неделю.

Служба здравоохранения предупреждает, что если у вас развился цирроз, вам следует немедленно бросить пить.

Еще один способ предотвратить заболевание печени - защититься от гепатита.

Вирус обычно распространяется при незащищенном половом акте с инфицированным человеком или при тесном контакте с инфицированной кровью, поясняет Национальная служба здравоохранения.

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