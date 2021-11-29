Каковы ваши шансы повторно заболеть коронавирусом? Исследование

Ваш шанс быть госпитализированным с Covid после того, как он заразился ранее, составляет менее одного процента, чем у человека, который не был инфицирован и не вакцинирован, говорится в новом исследовании.
Катарское исследование 1300 человек, повторно заразившихся коронавирусом, показало, что вероятность госпитализации и смерти намного ниже, чем у людей, которые ранее не подвергались воздействию вируса. Анализ, опубликованный в Медицинском журнале Новой Англии, был посвящен альфа- и бета- вариантам , поразившим страну в период с января по май 2021 года. Это было до того, как появились более свежие варианты, такие как вариант Дельта и Дельта плюс, которые имеют большую частота повторного заражения и прорывной инфекции. В обоих случаях повторного заражения и прорывной инфекции (инфицирование вакцинированных людей) возникающие симптомы были более легкими, пишет express.co.uk.
Предыдущая работа исследовательской группы пришла к выводу, что первая инфекция Covid обеспечивает 85-процентную защиту от повторного заражения.
В сочетании со сниженным риском серьезных симптомов вероятность серьезного повторного заражения, требующего госпитализации, составляет всего один процент от риска человека без антител к коронавирусу.
Исследователи еще не уверены, насколько стойкой будет эта защита от будущих штаммов вируса.
Они сравнивают это с обычными простудными заболеваниями, при которых развиваются новые штаммы, игнорирующие резистентность, вызванную предыдущими инфекциями или вакцинами.
Большинство повторных инфекций в группе произошло от полугода до года после первоначального случая.
Пока не было проведено каких-либо убедительных исследований относительно предела, при котором естественный иммунитет может потерять свою эффективность.
Кроме того, сила естественного иммунитета может варьироваться у разных людей, и все еще необходимы исследования, чтобы определить, какого уровня антител достаточно для защиты от повторного заражения.
Результаты не умаляют важности профилактики и вакцинации для прекращения пандемии.
Исследование исключило из анализа привитых людей, которые обычно обладают дополнительной защитой.
Вакцинация дает аналогичный естественный иммунитет, стимулируя выработку антител вашим организмом.
Это снижает риск серьезных симптомов при первом заражении и снижает риск длительного заражения Covid.
Общие симптомы длительного Covid включают болезненное дыхание и проблемы с памятью.
Исследование было сосредоточено на Катаре, где у 40 процентов населения были обнаруживаемые антитела к коронавирусу после первой волны в марте 2020 года.
Группа реинфицированных людей в исследовании насчитывала всего 1300 человек.
Из 1300 исследований только в 4 были выявлены тяжелые симптомы, требующие стационарного лечения.
Ни один из повторно инфицированных, обследованных исследователями, не пришел в критическое состояние и не умер.
Хотя заражение коронавирусом снижает ваш риск повторного заражения и снижает вероятность госпитализации в случае повторного заражения, оно по-прежнему дает вирусу возможность развиваться новым штаммам.
Вариант Дельта, который не подвергался скринингу во время исследования, составляет более 50 процентов случаев в Соединенном Королевстве по состоянию на июль этого года.
Технический отчет, опубликованный Общественным здравоохранением Англии, предупреждает, что ваши шансы на повторное заражение этим вариантом были на 46 процентов выше.
Считается, что будущие вызывающие озабоченность варианты с большей вероятностью будут происходить от варианта «Дельта», поскольку он является наиболее распространенным.