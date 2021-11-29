Матвеев день: что будет чудесного и долгожданного, если 29 ноября воткнуть булавку в ручку веника

29 ноября ежегодно отмечается народно-христианский праздник Матвеев день, который произошел от христианского дня памяти одного из двенадцати апостолов святого Матфея. О святом Матвее мало известно. Однако известно, что он был учеником Христа. Когда Иисуса Христа распяли, то апостол много путешествовал и проповедовал христианскую веру. В этот период он написал Евангелие. По народной традиции в этот праздник сильные морозы отступают, приходит небольшая оттепель, но с сильным ветром.
В Матвеев день обычно люди ходят друг к другу в гости. Хоть и начался Филипповский пост, на стол ставят всю дозволенную пищу, и это не мешает посещать друг друга, устраивая приятные чаепития. Считалось, для верующих людей главное было не поесть в этот день, а душевно пообщаться со своими близкими и родными. Каждый должен был подумать о своих поступках, а также, по возможности, простить людей, которые когда-то обидели и признать ошибки.
По древнему народному обычаю, если приходили нежелательные гости, то после них сразу протирали все зеркала, а также мыли входную дверь и порог. А если к вам кто-то должен прийти, а он никак не приходит, то следует воткнуть булавку наверх в ручку веника и оставить его у входа.
Этот день весело отмечали молодые люди в селах. Они приходили в курятник, чтобы собрать яйца. Их несли в один дом, а потом варили, чтобы устроить яичные бои в основном такой обряд был сравним с пасхальным битьем яиц.